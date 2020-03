Ile Maurice: Journée internationale des femmes - Appel à un changement de mentalité

communiqué de presse

GIS - 09 mars, 2020 : Un changement de mentalité et de comportement est primordial pour faire respecter l'égalité entre les genres, et autonomiser les femmes pour une participation égalitaire des femmes et des hommes dans tous les domaines en vue d'une société plus juste et équitable.

C'est l'appel qu'a lancé le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, lors de la cérémonie officielle pour marquer la Journée internationale des femmes 2020 qui s'est tenue hier au Centre de conférences international Swami Vivekananda à Pailles

La Journée internationale des femmes, a déclaré le Premier ministre, est l'occasion de faire un bilan des réalisations accomplies par les femmes, de réclamer des changements et de saluer les actes de courage et de détermination. Il a ajouté que les femmes mauriciennes jouent un rôle important dans l'avancement du pays et que dans l'optique d'encourager davantage l'émancipation des femmes, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures.

Parmi les initiatives, le Premier ministre a cité le projet Safe City qui vise à identifier les cas de violence; les assistances financières par la Banque de Développement pour aider les femmes à démarrer leur entreprise notamment des emprunts sans garantie à un taux d'intérêt de 3%; le programme Back-to-Work pour encourager les femmes de plus de 35 ans à trouver un emploi; et l'allongement du congé de maternité.

Saluant les efforts de tous ceux et celles qui ont contribué à l'émancipation des femmes et à l'égalité des genres, le Premier ministre a indiqué que le pays avait réalisé des progrès considérables concernant l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des femmes. Il s'est toutefois indigné contre la violence domestique qui continue à sévir dans la société mauricienne. M. Jugnauth a ainsi exhorté les parents et les familles à éduquer leurs enfants, dès le plus jeune âge, aux droits humains, au respect et traitement égalitaire des femmes et aux valeurs justes. La lutte pour les droits des femmes exige la participation égale des femmes et des hommes, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également indiqué que le combat contre la violence domestique sous toutes ses formes est une priorité du gouvernement, et que lui-même présidera le Comité de haut niveau qui aura pour tâches de revoir les lois, politiques et stratégies afin de lutter contre la violence domestique dans les plus brefs délais.

Pour sa part, la ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Koonjoo-Shah, a applaudi les efforts et les contributions de toutes les femmes à Maurice. Rappelant que les droits des femmes sont des droits humains fondamentaux, elle a fait ressortir qu'aucun cas de discrimination envers les femmes ne sera toléré. La ministre a aussi encouragé toutes les victimes de violence domestique ainsi que leurs familles à briser le silence et signaler les situations de violence.