Ile Maurice: Décès d'un nourrisson - 10 ans après, la thèse de négligence médicale rejetée en Cour

Ils accusaient le ministère de la Santé du décès de leur bébé de sept jours à l'hôpital A. G. Jeetoo. Pour Rajduth et Neelam Ragoobeer, il y avait eu négligence médicale et ils avaient déposé, par le biais de Me Viren Ramchurn, une plainte en réclamation de Rs 500 000 en la cour intermédiaire. Leur plainte a été rejetée 10 ans plus tard, soit le vendredi 6 mars.

Les faits remontent au 18 mai 2010. Le couple dit avoir remarqué que leur fillette, née le 12 mai, ne se portait pas bien et avait changé de couleur vers 18 heures. «On l'avait emmenée à l'hôpital vers 19 heures et une fois sur place on a dû attendre. Au bout d'une demi-heure, l'état de notre enfant s'est dégradé mais on nous a demandé de faire preuve de patience», explique les parents.

Selon eux, ce n'est que vers 20h 30 qu'un médecin est arrivé et le bébé est décédé 15 minutes plus tard. Pour les parents, le nourrisson aurait été sauvé si des soins adéquats et sans délai lui avaient été prescrits.

Mais en Cour, un des officiers médicaux a soutenu que l'état dans lequel le bébé se trouvait indiquait qu'il n'allait pas bien depuis des jours et non pas quelques heures. «Le département pédiatrique avait pris la décision de faire admettre le bébé urgemment et avait prescrit des médicaments mais il est décédé avant», poursuit-il.

Cette version a été confirmée par un autre médecin. «Nous n'avons pas failli à notre devoir.»

Le magistrat Pranay Sewpal a été convaincu par les propos des médecins et a fait comprendre dans son jugement que les plaignants n'ont pas pu prouver l'élément de négligence de la part des préposés du ministère de la Santé.