Cote d'Ivoire: Jean-Pierre Elkabbach - "La décision de Ouattara renforce la démocratie aujourd'hui malmenée"

Jean-Pierre Elkabbach est l'un des plus grands journalistes français de sa génération. Il observe avec acuité, depuis les années 60, la vie publique française et internationale. Il a interrogé les plus grands leaders politiques de son temps.

Il connaît Alassane Ouattara depuis les années 80, alors qu'il était Directeur Général adjoint du FMI. Il s'est lié d'amitié avec lui, intervenants à divers moments tendus de la vie politique du futur Président Ivoirien, pour l'aider à recouvrer la liberté. Il réagit aujourd'hui à la décision du Président Ouattara de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Lire dans la libre tribune sur 7info.

« Le Président de la République Alassane Ouattara vient de prendre une décision immense et exemplaire qui impressionne les français et les européens ; En Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, je dirai partout, elle renforce la démocratie aujourd'hui malmenée, et qui en a tant besoin. Il entre dans l'histoire par la grande porte. Alassane Ouattara a tenu sa promesse de ne pas faire un troisième mandat et de passer le relais démocratique aux prochaines générations. Que ses successeurs en tiennent compte et qu'ils lui soient reconnaissants comme nous tous ».