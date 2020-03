Algérie: Journée internationale de la femme - Une élite de fonctionnaires de la wilaya d'Alger honorée

Alger — Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a supervisé dimanche une cérémonie en l'honneur d'une élite de fonctionnaires dans les différents services administratifs de la wilaya et d'autres journalistes à l'occasion de la Journée internationale de la femme correspondant au 8 mars de chaque année.

A cette occasion, le wali d'Alger a relevé, dans un message lu en son nom par la conseillère et inspectrice de wilaya, Fairouz Mohamedi, le rôle axial de la femme algérienne dans la relance des secteurs vitaux, car étant le pilier sur lequel s'appuie la société pour atteindre ses objectifs de développement, affirmant que l'épanouissement et la croissance de la société dépend de la femme.

Présente à toutes les périodes historiques du processus d'édification de l'Algérie, la femme algérienne a mené, aux côtés de l'homme, la guerre d'indépendance, soutenant les causes de libération et contribuant à la lutte contre la violence et le radicalisme.

La femme algérienne contribua aussi au développement de la santé, de l'enseignement ainsi qu'à la préservation de la sécurité nationale, a-t-il soutenu.

Outre les cadres et fonctionnaires de la wilaya, ont été distinguées, lors de cette cérémonie organisée à l'Hôtel de l'aéroport à Dar El Beida, les walis déléguées des circonscriptions administratives de Bouzereah, Bir Touta et Sidi M'hamed, les directrices de l'exécutif de la wilaya et les directrices générales des établissements publics de wilaya (EPW) à caractère industriel et commercial.

Au cours de cette cérémonie, des présents symboliques ont été décernés à des journalistes en reconnaissance de leurs efforts dans l'accompagnement des différents programmes de développement à Alger.

A la fin de la cérémonie, le chanteur chaâbi, Noureddine Allan, a interprété une série de chansons du style chaâbi sous les applaudissements et les youyous des femmes.