Madagascar: Mars Anthem - L'hymne d'une planète explorée

La jumelle de la Terre dans la voie lactée. Abhay K sortira bientôt un ouvrage sur la grande île.

Actuellement en mois de Mars, le poète-diplomate, ambassadeur de l'Inde à Madagascar Abhay Kumar s'est associé à l'artiste kényan Kapnea pour donner un hymne de Mars ou Mars Anthem - un hymne pour la planète rouge.

2020 est une excellente année pour l'exploration de Mars où cette planète se rapproche de l'orbite de la Terre à l'été. Alors que la NASA prévoit de lancer Mars 2020, une mission de rover sur Mars le 17 juillet 2020, le poète-diplomate indien Abhay K. a collaboré avec l'artiste kényan Kapnea, et ont sorti le 2 mars dernier un hymne de Mars pour inspirer la jeune génération à prêter attention aux merveilles qui attendent d'être explorées sur la planète rouge. Illustrant la splendeur de la planète, le clip de l'hymne de Mars a été réalisé par Mishree Yadav du Népal.

Parlant de son hymne martien, le poète-diplomate indien Abhay Kumar a déclaré: «Mars est le nouveau centre d'exploration spatiale où un homme risque d'atterrir bientôt. Je voulais écrire un hymne avec la perspective d'un martien, la façon dont un martien se sentirait sur sa planète, sans vanter pour nous, Terriens ». Par exemple, les paroles de l'hymne de Mars incluent ces lignes «La jumelle de la Terre dans la voie lactée /Saisons similaires, durée de la journée / Canaux, vallées, digues et dunes / glace sèche, diables de poussières, deux lunes / Montagnes les plus hautes, canyons les plus profonds ... " « Un hymne de Mars, amènera Mars aux pensées et à l'imagination d'un homme ordinaire. » - a-t-il ajouté.

Outre, Mars 2020 de la NASA à l'été 2020, l'Union Européenne et la Russie prévoient également d'envoyer une mission conjointe sur Mars. La Chine et les Émirats arabes unis se préparent, eux aussi, à envoyer leurs premières missions sur la planète rouge. Quant au pays de Abhay Kumar, le lancement de la mission sur la planète est prévu pour 2022.

Abhay Kumar a écrit l'hymne terrestre et l'hymne lunaire plus tôt. « Earth Anthem » a été traduit dans plus de cinquante langues et est largement utilisé pour célébrer le Jour de la Terre et la Journée mondiale de l'environnement tandis que l'hymne de la lune a été diffusé en direct sur les principales chaînes de télévision indiennes quelques heures avant l'atterrissage de Chandrayan-II sur la lune.

Installé depuis un an à Madagascar, le poète-diplomate envisage aussi de sortir un ouvrage concernant la grande - île. Une île qu'il qualifie de paradis. Fasciné par la littérature malgache, il est le premier diplomate à organiser un café-littéraire dans les murs de l'ambassade de l'Inde à Tsaralalàna. La « lit-tana » est un évènement où les poètes et les écrivains malgaches se rencontrent et partagent leur savoir-faire. Engagé, passionné de la littérature, Abhay Kumar lance souvent un message universel afin que les jeunes puissent prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement.