Madagascar: Andry Rajoelina - « Pas de remake des élections »

Une véritable démonstration de force. C'est ainsi que l'on peut qualifier la rencontre du président Andry Rajoelina avec la population de Toliara samedi. De passage dans cette localité dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, le Chef de l'Etat a effectué un meeting devant la Cité des Postes où une foule immense l'attendait depuis plusieurs heures.

Il a certainement fait exprès pour démentir les rumeurs selon lesquelles il a perdu sa popularité vis-à-vis des tuléarois. L'occasion qu'il a choisi également pour riposter contre les attaques des partisans de l'opposition, notamment le collectif des candidats malheureux à l'élection présidentielle qui demandent l'annulation des scrutins. « Hors de question », réagit le numéro Un d'Iavoloha. En effet, Andry Rajoelina dit non à un remake des élections. « Ça suffit. Il ne faut plus prendre en otage la population. Ce n'est plus le moment de la tergiversation

. Il faut désormais favoriser les actions pour le développement », a-t-il martelé. Le Chef de l'Etat estime que l'opposition n'a aucune chance de le battre à travers les urnes. « Il y a eu un premier tour, puis le deuxième tour. Ensuite il y a eu les élections législatives que l'on peut considérer comme le troisième tour, puis la quatrième tour avec les élections communales. Ils n'auront plus la chance d'un cinquième tour », a déclaré Andry Rajoelina.

Et lui de réitérer que le mandat pour un président élu est de 5 ans et non un an. Il convient donc d'attendre 5 ans pour mesurer ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été fait. Pour Toliara, le Chef de l'Etat a offert deux camions bennes et 10 bacs à ordures pour l'assainissement de la ville.

Il a d'ailleurs annoncé que la Banque mondiale a débloqué 18 millions de dollars pour le développement de la Région Atsimo Andrefana. Lors de cette descente, Andry Rajoelina a visité la construction d'un centre de formation pour les femmes à la Cité des Postes. Il a aussi annoncé que les travaux pour la construction du Palais des sports de Toliara débuteront cette année.