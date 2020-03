Gabon: JIF - Ce que disent les femmes

A l'instar de la communauté internationale,le Gabon a célébré avec faste la Journée internationale de la femme. Le gouvernement de Julien Nkoghé Bekalé était au cœur de cette journée dédiée à la femme.Beaucoup d'entre elles sont intervenues et ont posté des messages.

« Le 08 mars occupe une place importante dans l'agenda de l'exécutif gabonais. Cette journée représente un véritable rassemblement autour des efforts entrepris par le Gouvernement pour hisser les femmes au même niveau dans la vie sociale, politique et économique. » Prisca Nlend Koho, Ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement

A l'occasion du 08 mars 2020, je suis une femme noire en quête de sororité, davantage indignée de constater de façon alarmante l'attitude de certaines femmes vis-@-vis d'autres femmes non pas pour les libérer d'un diktat systém(at)ique mais pour renforcer un patriarcat dont les premières, peu importe leur région de résidence, sont bénéficiaires et complices.

Je pense aux femmes-objet bougeuses de fesses de mon pays qui animent les groupes d'animations de partis politiques, pendant que les hommes décident avec la complicité d'autres femmes embourgeoisées,

Je pense aux femmes-objet qui agressent d'autres femmes pour une histoire d'hommes pendant que ces derniers ricanent à gorge déployée,

Je pense aux femmes-objet qui travaillent dans des maisons comme "nounous", femmes de ménage, sans considération pendant que la "patronne" la snobe et l'humilie à la moindre occasion,

Je pense aux victimes de revenge porn et de sextorsion moquées par d'autres femmes sur les réseaux sociaux sans empathie,

Je pense au long chemin qui nous restent à faire et je me dis qu'être une femme est une performance et être une femme noire un acte de résistance.

Cette journée n'est pas une célébration frivole mais une journée de réflexions sur l'état d'avancement des Droits des femmes dans le monde pour une transformation sociale profonde.

Odome ANGONE, Ecrivaine gabonaise

« Il s'agissait pour moi de sensibiliser les jeunes sur les dangers d'Internet, d'insister sur la protection des données personnelles et emmener les jeunes à une utilisation plus responsable des outils numériques, ainsi que la diffusion de contenu non approprié pour leurs âges respectifs. Bien entendu, d'autres thématiques comme le leadership féminin, les conseils face aux grossesses précoces etc... ont été abordées ». Virginie MOUNANGA,Manager