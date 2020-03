Gabon: "Tu es la source de l'humanité, mais tu es aussi le moteur du développement " Françoise Ndayishimiye

Le Directeur pays de l'Onusida, le Dr Françoise Ndayishimiye a encouragé la gent féminine lors de la Journée internationale de la Femme à Libreville. Dans son message,la responsable de l'Onusida au Gabon a indiqué et rappelé que la femme est source de l'humanité. Son message est emprunt de motivation pour celles qui sont source de procréation.

Femme, où que tu sois, qui que tu sois, tu es forte. Dieu t'a donné des capacités que tu ne peux pas imaginer.

Non seulement tu es la source de l'humanité, mais tu es aussi le moteur du développement et tu es meilleure éducatrice et source de l'équilibre parfait de la nature ; tu es capable de faire tout en douceur avec la force, le courage, l'amour, la patience et la persuasion innée que Dieu t'a donné .

Indépendamment des stéréotypes déjà construits par la société, saches que tu peux faire tout ce que ton cœur, ta volonté et ta force intellectuelle, ton apprentissage et tes ambitions te permettent de faire. Il faut apprendre, connaitre et te battre pour tes droits en tant que fille, épouse, mère, ...N'attends pas de cadeau, sois toi-même actrice .

Sois promotrice et gardienne des acquis des droits des filles et femmes, participes à la "Génération Égalité". Soyons toutes (femmes) et tous (hommes d'honneur) actrices et acteurs pour la "Génération égalité.