Madagascar: Rencontres - Quatre villes s'ouvrent aux entrepreneurs

Trois villes provinciales sont respectivement représentées par leurs maires à l'occasion du dîner des hommes et femmes d'affaires réunis au sein du cercle s'appelant « Carrefour des entrepreneurs ».

Vendredi soir, les maires d'Antalaha, d'Antsiranana et de Mahajanga sont venus dans la capitale à la rencontre des entrepreneurs de l'océan Indien, afin de faire connaître les opportunités d'affaires ainsi que les projets susceptibles d'être mis en œuvre dans ces villes. Depuis vingt-cinq ans, plus d'un millier de membres et de sympathisants réunis au sein du « Carrefour des entrepreneurs » partagent la vision commune d'une prospérité des affaires à Madagascar puis dans l'Indianocéanie. Pour le cas de Madagascar, les entrepreneurs, dirigeants d'entreprises et patrons venus au dîner du « Carrefour des entreprises » ont reconnu que la moitié des activités économiques restent dans la capitale tandis que les villes de province se départagent le reste.

Avancer ensemble

C'est afin d'assurer un maillage des territoires en termes de développement économique que le début de rapprochement des maires avec des personnalités diplomatiques et figures du milieu des affaires a lieu. Selon Djavojozara Jean-Luc Désiré, maire de la ville d'Antsiranana, « Il est temps d'aligner toutes les initiatives au concept de ville durable. Le secteur privé et l'administration publique peuvent se rapprocher pour concrétiser des projets comme l'idée de ville verte, l'industrialisation, la création d'emplois. échanger autour des priorités de la collectivité et celles des entrepreneurs, c'est une manière de vulgariser ensemble la culture entrepreneuriale à partir du moment où la volonté commune, c'est de chercher quelque chose pour viabiliser nos villes afin d'y améliorer nos conditions de vie à tous ».

Pour Xavier Desplanques, fondateur du carrefour des entrepreneurs, « le dîner est une rencontre réunissant tous les deux mois les entrepreneurs des îles de l'océan Indien, et la particularité du rendez-vous, cette-fois ci, c'est la présence des organismes internationaux, partenaires du développement, comme l'Union Européenne ». Lors de la soirée, le maire d'Antalaha, Elie Fernand a, notamment, tenu à aborder la particularité de sa ville et sa disponibilité à faciliter l'installation des entrepreneurs porteurs de projets. « L'échange entre les entrepreneurs et les représentants des collectivités contribue au développement économique à partir de la base », affirme Amiraly Hassim, président du Syndicat des Industries de Madagascar, présent à la soirée. Pour Antananarivo, le maire Naina Andriatsitohaina a entériné le lendemain, « l'ouverture d'un espace dédié à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs au sein de la mairie ».