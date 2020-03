Madagascar: Institut français de Madagascar - L'univers de Gad Bensalem envoûte par sa poésie

En une journée surprenante représentant brillamment la personnalité de Gad Bensalem, « No Karaoké » est la vitrine sur la créativité de cet artiste talentueux.

Un jour, un artiste se découvre à nous. Loin d'être timide, confiant, fort de sa créativité, mais surtout des diverses inspirations qui traversent son esprit, il conquiert la scène, armé d'une assurance certaine. En outre, on lui reconnaît une passion indéfectible pour la littérature, ainsi que cette conviction selon laquelle les mots émeuvent et enchantent. C'est Gad Bensalem, poète, slameur, comédien, auteur et j'en passe. Une personnalité qui, depuis plus d'une décennie, persévère et perdure pour assouvir sa soif de création et de partage à travers l'art.

D'une installation à diverses prestations artistiques où la poésie se conjuguait à la danse contemporaine, mais aussi au théâtre, ainsi qu'à la musique, Gad Bensalem s'est ainsi redécouvert à un public de tous horizons, le temps d'une journée. Samedi, l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely lui était dédié, ce lieu qui l'a vu grandir, mais surtout ce lieu qui l'a vu mûrir en tant qu'artiste, fut pour l'occasion imprégné de son propre univers. « No Karaoké », comme il a baptisé cette journées a ainsi conquits par son éclectisme.

Convivial et inventif

C'est ainsi entouré de ses illustres pairs que Gad Bensalem envahit le tout IFM Analakely. Orchestrant d'une main de maître la direction artistique de la journée, il se plaît surtout à diriger le regard du public vers tout ce qui le passionne. D'une cabine téléphonique qu'il installe à l'entrée, le férus de littérature qu'il est, souhaite nous faire entendre l'écho des mots, des vers et des pensées de ces illustres écrivains qu'il admire tant. D'ailleurs, plus on avance dans la programmation de « No Karaoké », plus on se rend compte alors que cette journée s'affiche plus comme un vibrant hommage à la littérature sous toutes ses formes. Cela se ressent ainsi à travers la séance de lecture à voix haute d'une sélection de textes de sa part par le duo Serge Creppy et Bini Josoa.

De même qu'à travers la projection du film « À voix haute : La force de la parole », par Ladj Ly et de Stéphane de Freitas qui prône les vertus d'une bonne éloquence, qui promeut le développement personnel d'un individu à travers sa maîtrise d'une prise de parole en public. Autant d'indices donc, qui nous indiquent déjà tout ce qui a forgé cet artiste qu'est Gad Bensalem. Pour la suite, son éclectisme créatif a fait le reste, notamment en laissant carte blanche à son amie Judith Manantenasoa, danseuse contemporaine émérite, avec laquelle il a notamment partagé la pièce intitulé « Naïf ».

À l'affiche, sa lecture de « Aomby » un projet d'écriture et de création en compagnonnage avec la Compagnie conventionnée Karanbolaz dirigée par Sergio Grondin de la Réunion, s'est annoncée comme la pièce maîtresse de cette journée. « Un travail de création sur la survivance et la résilience, sur les raisons et les manières de se battre pour vivre ou tout simplement pour rester en vie à l'heure du grand banditisme dans le Sud » ainsi décrit-il ses projets dans une interview. Au bout de ce long périple, c'est évidemment en musique avec le groupe Mad Manouche que Gad Bensalem clôt la journée et remercie ses convives.