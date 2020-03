Algérie: Coronavirus - Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA pour prendre en charge les dépenses urgentes

Alger — Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué, lors de la réunion du Conseil des ministres dimanche soir, pour prendre en charge les dépenses urgentes face au coronavirus, portant sur le renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que sur l'acquisition de caméras thermiques sophistiqués.

Lors de la réunion du conseil présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé de consacrer 3,5 milliards de DA pour l'acquisition de produits pharmaceutiques, médicaments et moyens de prévention, 100 millions de DA pour le dépistage du coronavirus et prestations, et 100 millions de DA pour l'acquisition de caméras thermiques.

Au terme des travaux du Conseil, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait présenté un exposé sur la situation actuelle du coronavirus à travers le monde et les mesures prises par l'Algérie pour faire face à cette épidémie, notamment à travers le renforcement du contrôle au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres, notamment pour les vols en provenance d'Europe.