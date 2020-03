Maroc: La liste élargie de Halilhodzic

Le sélectionneur de l'équipe nationale A, Vahid Halilhodzic, a dévoilé vendredi une liste préliminaire élargie de 49 joueurs en prévision de la 3è et la 4è journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (groupe E) face à la Centrafrique, a annoncé vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Pour se préparer à cette double confrontation, les Lions de l'Atlas effectueront un stage de préparation du 23 au 31 mars, a souligné la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet. Voici, par ailleurs, la liste des 49 joueurs convoqués :

Gardiens de buts : Anas Zniti (Raja Club Athletic), Hicham El Majhad (Ittihad Riadi de Tanger), Mounir El Kajoui (FC Malaga/ESP), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) et Yassine Bounou (FC Séville/ESP).

Défenseurs : Fouad Chafik (Dijon/FRA), Issam Chebake (Malatyaspor/TUR), Noussair Mazraoui (AFC Ajax/Pays Bas), Badr Benoun (Raja Club Athletic), Saiss Ghanem (Wolverhampton/ANG), Jawad El Yamiq (Real Saragosse/ESP), Samy Mmaee A Nwambebe (K Saint-Trond/BEL), Nayef Aguerd (Dijon/FRA), Yunis Abdelhamid (Stade Reims/FRA), Zouhair Feddal (Real Bétis/ESP), Hamza Mendyl (Dijon/FRA), Abdelkrim Baadi (Hassania Union Sport Agadir), Nabil Dirar (Fenerbahçe/TUR) et Amir Absalem (Almere City/Pas-Bas).

Milieux de terrain : Abdelhamid Sabiri (SC Paderborn/ALL), Driss Saddiki (Willem II/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Hellas Verona FC/ITA), Yahya Jabrane (Wydad Athletic Club), Mohamed Ali Bamaamar (AS FAR), Aymen Barkok (Dusseldorf/ALL), Fayçal Fajr (Getafe FC/ESP), Walid El Karti (Wydad Athletic Club), Adel Taarabt (SL Benfica/POR), Selim Amallah (Standard de Liège/BEL), Nassim Boujellab (Schalke 04/ALL), Sofiane Kiyine (US Salernitana/ITA), Oussama Tannane (Vitesse Arnhem/Pays-Bas), Yassine Benrahou (Nimes/FRA), Younes Belhanda (Galatasaray/TUR) et Hakim Ziyech (AFC Ajax/Pays-Bas).

Attaquants : Achraf Hakimi (BVB Dotmund/ALL), Noureddine Amrabat (Al Nassr FC/KSA), Mohamed Rharsalla (Solvan Bratislava/SVQ), Mehdi Carcela (Standard de Liège/BEL), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar/Pas-Bas), Rafik Zekhnini (FC Twente/Pays-Bas), Sofiane Boufal (Southampton/ANG), Achraf Bencharki (Zamalek/EGY), Karim El Berkaoui (Hassania Union Sport Agadir), Oualid Azzarou (Ettifaq/KSA), Rachid Alioui (Angers/FRA), Youssef El Arabi (Olympiakos FC/GRE), Youssef En-Nesiry (FC Séville/ESP) et Amine Harit (Schalke 04/ALL).

Hakimi offre la victoire à Dortmund

L'international marocain Achraf Hakimi a offert, samedi, la victoire au Borussia Dortmund contre Borussia Mönchengladbach sur le score de 2-1 dans le cadre d'un match comptant pour la 25ème journée de Bundesliga.

Hakimi a inscrit le but victorieux des siens à la 71ème minute suite à une passe décisive de Jadon Sancho. Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Hakimi sont 2èmes avec 51 points à une unité du Bayern de Munich qui devait affronter dimanche Augsburg.

Le MCO aux commandes de la Botola

Le MCO s'est imposé à domicile face à l'Ittihad de Tanger (1-0) et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1, en match comptant pour la 20è journée, disputé samedi soir au stade d'Honneur d'Oujda.

L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Noah Sadaoui sur penalty à la 55è minute, qui permet aux Oujdis de décrocher les trois précieux points de la partie. Au terme de cette victoire, la neuvième de la saison, le Mouloudia s'offre provisoirement la première marche du podium avec 34 points, suivi du Wydad de Casablanca (2è, 33 pts) et du FUS de Rabat (3è, 32 pts) qui a remporté, plus tôt dans la journée, le derby de la capitale aux dépens de l'AS FAR.

Pour sa part, l'Ittihad de Tanger, qui a encaissé sa dixième défaite de la saison, est avant-dernier avec un total de 15 unités. Comme précité, le FUS a surclassé, au complexe Prince Moulay Abdellah l'ASFAR, par 2 à 1. Dès la 11è minute, les Militaires ont ouvert le score par l'intermédiaire de Mohammed Fikri, avant que le Camerounais Jean-Joseph Kombous ne remette les pendules à l'heure (50è). A 20 minutes de la fin, les Fussistes ont pris l'avantage grâce au but d'Ayoub Skouma qui a transformé un penalty obtenu à la 67è minute, permettant aux siens de décrocher les trois précieux points de la victoire. L'AS FAR qui a encaissé la septième défaite de la saison, occupe la cinquième position avec 30 points.

Vendredi, le MAT a battu, à domicile, le CAYB par 2 à 0 grâce aux réalisations de Sissoko (21è) et El Youssoufi (51è). Au classement, le MAT est 7è avec 28 points, alors que le CAYB est 9è avec 24 pts. Dimanche, deux matches devaient opposer l'OCK au DHJ et le Raja de Béni Mellal au RCOZ, sachant que cette manche a été tronquée de trois rencontres, à savoir RCA-OCS, RCAZ-HUSA et RSB-WAC.