Algérie: Tebboune insiste sur la nécessité de réaliser "un véritable" développement du secteur du tourisme et de l'artisanat

Alger — Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l'impérative réalisation d'un "véritable" développement du secteur du tourisme et de l'artisanat, afin de lui permettre de devenir un outil de productivité, créateur de richesse et de postes d'emploi, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres tenu dimanche.

Intervenant au terme d'un exposé présenté par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, sur le plan d'action de son département ministériel,dans lequel il a procédé à une évaluation de l'état du tourisme, M. Tebboune a relevé "l'impérative réalisation d'un véritable développement du secteur du tourisme et de l'artisanat, afin de lui permettre de devenir un outil de productivité, créateur de richesse et de postes d'emploi".

S'agissant de l'artisanat, le Président de la République a appelé à "la mise en place de mesures incitatives au profit des artisans en vue de leur permettre d'exporter leurs produits et des dispositions à même de préserver les métiers et les activités en voie de disparition et de promouvoir les activités de la famille".

M.Mermouri a présenté, lors de la réunion du Conseil des ministres, des propositions en vue de la relance de ce secteur vital à même de repositionner l'Algérie sur l'échiquier du tourisme mondial, à travers la création d'une industrie touristique moderne, durable et compétitive dans le cadre d'un développement équilibré.

Le Plan d'action prévoit également "le renforcement et l'accompagnement de la formation en vue de promouvoir le tourisme et l'artisanat et "l'accompagnement des professionnels dans l'extension de leurs activités par la création de micro-entreprises et de start-up et la sauvegarde des métiers et des activités menacées de disparition".