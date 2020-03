Liberia: Ouverture prochaine d'un consulat du Liberia à Dakhla

Les moyens de renforcer la coopération bilatérale au centre d'entretiens entre Nasser Bourita et le ministre libérien des A.E

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères du Liberia, Gbehzohngar Findley qui a effectué une visite de travail au Royaume.Lors d'un point de presse à l'issue de ces entretiens, Nasser Bourita a indiqué que le Maroc et le Liberia ont des contacts réguliers et des échanges permanents sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays.

«La commission mixte tenue l'année dernière a été l'occasion de signer un grand nombre d'accords pour créer le cadre juridique approprié pour le renforcement de la coopération sectorielle, ouvrir la voie à des investissements privés et renforcer la coopération dans des domaines techniques», a-t-il affirmé.

Depuis la signature de ces accords, «notre programme de formation a été renforcé par l'octroi de bourse et nous avons établi un programme d'échange de visites», a ajouté Nasser Bourita, précisant, dans ce sens, que le ministre de l'Agriculture du Liberia se rendra très prochainement au Royaume.

Une mission multidisciplinaire marocaine sera envoyée au Liberia pour présenter toute l'offre de coopération, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'agriculture, a-t-il relevé, notant que les deux pays ont convenu de renforcer davantage leur coordination au niveau des organisations régionales et internationales.Cette visite de travail de Gbehzohngar Findley au Royaume a été l'occasion pour le Liberia d'annoncer l'ouverture prochaine d'un consulat à Dakhla.

En plus du consulat du Liberia à Casablanca et de son ambassade à Rabat, «nous avons l'intention d'améliorer nos relations avec le Maroc et d'étendre nos services dans de nouvelles régions du Royaume», a déclaré ce dernier dans un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Cette décision permettra de promouvoir les relations bilatérales de longue durée qui existent entre le Liberia et le Maroc, a soutenu le chef de la diplomatie libérienne.«Dès la semaine prochaine, toutes les formalités seront effectuées et je reviendrai pour l'ouverture du consulat», a-t-il assuré.Pour sa part, Nasser Bourita a exprimé les remerciements du Maroc au Liberia pour son soutien clair et constant à la marocanité du Sahara, aussi bien au niveau des organisations régionales qu'internationales.«Le Liberia a toujours été un soutien fiable du Maroc dans tous ses combats diplomatiques visant à préserver son intégrité territoriale», a-t-il conclu.