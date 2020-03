Ile Maurice: Renforcer les services de soin et de soutien pour les personnes âgées et handicapées

communiqué de presse

Le lancement d'un programme de formation de soins aux personnes âgées et handicapées s'est tenu ce matin à Port-Louis en présence de la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo.

Le programme de formation, étalé sur six mois, sera dispensé par le Mauritius Institute of Training and Development à l'intention de 45 soignants travaillant dans des institutions charitables. Le lancement était précédé d'une cérémonie de remise de certificats pour 30 autres soignants qui ont complété cette même formation avec succès l'année dernière.

Durant son discours, la ministre a fait ressortir que le gouvernement est déterminé à renforcer le soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées en leur offrant des services de soin appropriés, d'où des initiatives de renforcement de capacité pour les soignants. Le développement de programmes de formation, a-t-elle dit, est conforme à la vision du gouvernement pour une société favorisant l'intégration des personnes âgées et handicapées.

En outre, a ajouté Mme Jeewa-Daureeawoo, quelque 500 fonctionnaires de la sécurité sociale sont actuellement en formation en vue de mener des inspections dans des maisons de retraite et autres institutions de soin afin de s'assurer que les pensionnaires de ces établissements reçoivent l'encadrement et les services adéquats.

Elle a souligné la nécessité de traiter les personnes âgées et handicapées avec attention et respect pour qu'elles vivent en bonne santé et dans un environnement sain. A cet effet, elle a annoncé que son ministère travaille en étroite collaboration avec celui de la Santé et du Bien-être pour réduire le temps d'attente des personnes âgées et handicapées dans les hôpitaux et leur fournir les services de santé adaptés.