Angola: Création d'une commission pour répondre aux éventuels cas de Covid-19 à Malanje

Malanje — Une commission technique multisectorielle a été créée par le gouvernorat provincial de Malanje dans le but de répondre aux éventuels cas du nouveau coronavirus dans la région, a appris l'Angop de source officielle.

Selon une note de gouvernorat, la commission, coordonnée par le vice-gouverneur du secteur politique, social et économique, Domingos Eduardo, intègre le cabinet de la santé, la délégation locale du ministère de l'Intérieur et des finances, le cabinet de l'agriculture, l'élevage et les pêches, la direction de la communication sociale et celui de l'environnement, de la gestion des déchets et services communautaires.

Font également partie de la commission, le cabinet des transports, la circulation et la mobilité urbaine, du développement économique et intégré, ainsi que les représentants de l'aéroport de Malanje et de la délégation des chemins de fer.

Cette équipe a pour mission de renforcer la surveillance aux points d'entrée, de maintenir la stratégie de la communication de risque et de diffusion de l'information aux professionnels de la santé et les techniciens vétérinaires, d'examiner les laboratoires existants, activer et développer d'autres systèmes de surveillance épidémiologique et diffuser les directives techniques du plan national de contingence et d'urgence.

La mise en œuvre de mesures de contrôle sanitaire pour les hommes et les animaux et les produits, de même que la réalisation des campagnes de sensibilisation sur l'infection coronavirus (COVID-19), font également partie des tâches de cette commission.