Sénégal: Covid 19 - Appel à une communication responsable pour éviter d'effrayer les visiteurs

Dakar — Le président du conseil supérieur du tourisme, Mamadou Racine Sy, appelle à une communication responsable sur le Covid-19 pour, dit-il, ne pas effrayer les visiteurs.

"C'est une épidémie mondiale touchant plus de 94 pays. Il faut certes une communication transparente mais responsable et éviter toute surenchère de nature à effrayer nos visiteurs", a t-il dit à l'APS, après une rencontre entre d'une part les ministres de la Santé et du Tourisme et les acteurs du tourisme, d'autre part.

Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Sarr ont rencontré ces acteurs, vendredi.

Le président du conseil supérieur du tourisme affirme que "les choses à l'heure actuelle sont sous "contrôle", estimant qu'il "faut se féliciter de la promptitude de l'Etat" face à l'épidémie de coronavirus.

Mamadou Racine Sy a assuré que "les acteurs du tourisme entendent jouer pleinement leur partition dans la vulgarisation et la mise en œuvre des mesures préventives édictées par l'Etat".

Il a ajouté que suite aux annulations de séminaires et réunions pour cause de Covid-19, ils vont "proposer au gouvernement des mesures d'accompagnement pour soutenir la profession touristique et l'aider à passer ce cap".