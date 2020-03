Sénégal: Gestion du Covid-19 - Le Sames dénonce l'amateurisme de l'Etat

Le Syndicat autonome des médecins (Sames) hausse le ton pour dénoncer la négligence de l'État face à l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Cette liste d'accusations s'allonge lorsqu'elle qualifie d'amateurisme les procédés de l'État dans l'actuelle situation, pointant du doigt son ingérence par rapport à la sécurité des agents de santé et aux équipements des plateaux techniques pour bouter le Covid-19 hors du Sénégal.

En dépit de la bonne nouvelle annoncée par le ministère de la Santé et de l'action sociale, à propos de la guérison du premier patient au Covid-19, et également de la non-évolution des cas confirmés de l'actuelle épidémie, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) dénonce et qualifie d'amateurisme la gestion unilatérale du gouvernement dans la lutte contre le nouveau coronavirus. « Une gestion solitaire des ressources humaines par des recrutements et des nominations clientélistes d'agents à la retraite et bénéficiant de contrats spéciaux, plus préoccupés à faire de la politique que de s'occuper du système de santé au moment où tous les médecins sont occupés à combattre le virus », a affirmé le Sames qualifiant d'« amateurisme, la gestion de cette crise ».

Pis, le syndicat a tenu à dénoncer la passivité du gouvernement à mettre en place un plan de riposte contre le nouveau coronavirus qui est apparu depuis le mois de décembre en Chine, mais qui a dû franchir la frontière sénégalaise pour que les autorités songent à renforcer la sécurité au niveau des aéroports, notamment celui de Cap Skiring où les caméras thermiques étaient hors de service, selon le dernier communiqué de l'Agence des aéroports du Sénégal (Ads). « Depuis le début, les gens parlent. Les plans ont été élaborés mais les gens n'ont mis aucun moyen ni le matériel en place et il a fallu qu'il y ait des cas pour que les gens encourent à gauche et à droite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du professionnalisme » a pesté Amadou Yéri Camara, secrétaire général de ladite organisation. Le comble, selon lui, « le médecin qui a reçu le deuxième cas de Covid-19 à l'hôpital Roi Baudouin n'a bénéficié d'aucun suivi lui-même», a fait remarquer Amadou Yéri Camara, dénonçant « la création de districts sanitaires politiques comme celui de Sangalkam et celui de Diakhao à la demande de responsables politiques ».

Pour rectifier le tir, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) appelle à une « gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate des moyens de protection efficaces pour la sécurité des praticiens et celle de la population ». Et de poursuivre en demandant aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de « rester vigilants et très rigoureux dans le suivi des sujets, afin de bouter cette maladie hors du Sénégal », tout en exhortant le président de la République, avec l'aide des guides religieux, à « reporter à une période plus propice tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques pour ne pas risquer la dissémination du Covid 19 comme ce fut le cas avec le choléra en 2005 dans l'intérêt supérieur de la nation».