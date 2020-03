Sénégal: Me Khoureychi Ba sur la perception de la politique par la génération de Guy Marius Sagna - «De plus en plus, la politique inspire une sorte de dégout»

L'inégalité de traitement des justiciables est à l'origine du sentiment de dégout et de mépris qui anime la génération de Guy Marius Sagna vis-à-vis des politiques. C'est du moins l'analyse faite par l'avocat de l'activiste, Me Khoureychi Ba qui, à l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 8 mars, a tiré la sonnette d'alarme sur le danger de cette désaffection et du rejet de l'autorité.

Invité à l'émission politique Objection de la radio privée, Sud Fm, du dimanche 8 mars, l'avocat de l'activiste Guy Marius Sagna a déploré la politique du deux poids deux mesures qui prévaut dans le pays. La robe noire, Me Khoureychi Ba, trouve que cette «inégalité de traitement» a provoqué une désaffection envers l'Etat. Il estime que «de plus en plus, la politique inspire une sorte de dégoût j'allais dire de mépris». Parce que, poursuit-il, «les gens n'ont rien fait pour embellir l'image du politique».

Pour l'avocat de Guy Marius Sagna, la nouvelle génération n'a pas les mêmes présupposés et la même notion de l'autorité que la précédente. Pour lui, «si on définit l'autorité comme ceux qui exercent le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir, les jeunes ne le perçoivent pas ainsi». A son avis, la génération de Guy Marius Sagna fait partie des citoyens qui rejettent cette autorité.

La preuve, Me Khoureychi Ba renseigne que ces derniers, lorsqu'ils sont arrêtés, se limitent à l'interrogatoire d'identification. Il explique que «dans les brigades de gendarmerie surtout à la police, ils refusent de se plier à l'interrogatoire. Ils répondent aux questions concernant l'interrogatoire d'identité, mais ça s'arrête-là. Ils ne répondent plus aux autres questions. Ils disent : «écoutez, faites ce que vous voulez. Vous nous avez arrêtés en train d'exercer un droit constitutionnel, maintenant c'est à vous de faire vos Pv et de les remplir de toutes les insanités que vous voulez, mais nous nous démarquons de votre projet de justice, dès à présent». L'avocat n'a pas manqué d'alerter sur la dangerosité d'une telle désaffection de l'autorité. Pour lui, «dès l'instant que le citoyen rejette cette force, ce pouvoir, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est le cas de la génération de Guy Marius Sagna».