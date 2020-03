Tunisie: Handball | Huitièmes de finale de la coupe de Tunisie - Les favoris en roue libre

Aucune surprise pour cette première partie des matches joués.

Cette fois, Dame Coupe a laissé ses caprices à la maison : aucune surprise, zéro suspense pour ces huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie disputés avant -hier. Le constat est d'autant plus frappant que les scores des trois rencontres passent de tout commentaire. Jugez-en : 15 points d'écart à la salle Zouaoui, 13 à Gremda et 10 à Hammamet. C'est que les auteurs de ces larges victoires ,en l'occurrence l'Espérance, Hammamet et Ksour Essef, étaient tellement pressés qu'ils ont achevé leurs adversaires dès les trente minutes initiales de leurs matches. Cependant, si les Arianais et les Bizertins ,frêles et inexpérimentés, n'ont pas à rougir des cartons qu'ils ont essuyés ,la déception nous est venue de Sfax où l'équipe de Gremda ,pourtant en verve et forte dans tous ses compartiments, n'a bizarrement tenu le coup que quelques minutes, avant de sombrer et de... voler en éclats ! Que s'est -il passé pour les Sfaxiens ? Les gars de Ksour Essef, leurs bourreaux du jour, n'en savent, eux, non plus, rien... les cinq rencontres restantes de ce tour de la Coupe se dérouleront le 18 mars.

Résultats

ASHA -EST : 22-37

ASH -CAB : 26-16

USG -CSKE : 23-36

Revoilà le sept national

Près de deux mois après la grosse déception de la CAN Tunisie 2020, le sept national reprend du service en prévision de l'échéance du TQO (Tournoi de repêchage pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo) qu'abritera la capitale française à partir du 17 avril prochain. C'est dans le cadre de la préparation de ce tournoi que notre sept entrera aujourd'hui en stage de deux jours à Nabeul. Voici la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur «provisoire» Amor Khdhira : Mohamed Sfar, Anouar Ben Abdallah, Issam Rzig, Rafik Bacha, Amine Dermoul, Ghazi Ben Ghali ,Yacine Zaatir, Ahmed Bennour, Achref Mergheli, Oussama Boughannemi, Oussama Jaziri, Assil Namli, Amine Bedoui, Ramzi Majdoub, Elyes Hachicha, Hazem Bacha,Rami Fekih et Islam Jebali.