Tunisie: Boxe | Programme de préparation aux JO de Tokyo - Trois tournois internationaux pour Halimi et Homrani

On essaye de mettre le paquet pour nos deux représentantes aux Olympiades.

Quatre mois et quatorze jours nous séparent du démarrage de la compétition de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo.Quel programme de préparation pour nos deux boxeuses Khéloud Halimi et Mériem Homrani qualifiées aux Olympiades? Le programme a été établi depuis longtemps, mais il vient d'être rectifié d'après les résultats du tournoi africain qualificatif aux JO, organisé au Sénégal. «Après la récupération, Halimi et Homrani prendront part au championnat national féminin devant se dérouler du 19 au 22 de ce mois à Sousse. Et puis elles entameront un programme de préparation progressive selon trois étapes», a confié le DTN Montacer Gannouni.

Turquie puis Malte

Le premier stage à l'étranger pour Kheloud Halimi et Mériem Homrani aura lieu en Turquie, à partir du 5 avril. Il durera jusqu'au 20 du même mois, date de leur déplacement à Malte pour prendre part à un tournoi international d'envergure du 22 au 27 du même mois.

«Ce tournoi constituera une occasion propice pour l'entraîneur national, Mourad Ouhichi, afin d'évaluer le degré de forme des deux pugilistes», a précisé le DTN.

20 jours en Russie

A peine 4 jours à Tunis, nos deux championnes s'envoleront début mai vers la Russie .

Elles y effectueront un deuxième stage de préparation consacrée beaucoup plus à la technique .Tout juste après, elles participeront sur place à un meeting d'un niveau très relevé devant se dérouler du 12 au 18 du même mois.

Et le premier juin 2020, Kheloud Halimi et Mériem Homrani seront en République tchèque .Elles y effectueront un stage ponctué par la participation à un meeting pour s'entretenir et maintenir le rythme de compétition.

A dix jours de la compétition olympique programmée le 24 juillet 2020 , nos deux boxeuses, à l'instar de la majorité des qualifiées aux JO, effectueront un stage à Tokyo consacré à la concentration et à l'adaptation aux conditions climatiques.

Tournoi de repêchage

Un seul boxeur a été retenu pour participer au tournoi de repêchage aux Olympiades devant se dérouler du 13 au 24 mai en France. Il s'agit de Bilel M'hamedi ( 57 kg ).Il aura à effectuer un stage de préparation et à prendre part au tournoi international de Malte.

Stages avec Algériens et Français

Hier, une équipe algérienne composée de dix boxeurs juniors encadrés par trois entraîneurs est venue en Tunisie en vue d'effectuer un stage de préparation en commun avec notre équipe nationale. Et à partir du 8 avril, une équipe française, composée de 12 juniors et 6 seniors, est attendue à Tunis pour un stage avec les nôtres. La FTB insiste beaucoup sur les jeunes afin de combler le vide flagrant dans la catégorie des seniors.