Tunisie: USM - Un tournant décisif... !

Le passage à vide étant surmonté, place maintenant aux choses sérieuses pour espérer sauver la saison.

L'USM, qui a retrouvé enfin le sourire à l'issue de sa large victoire en championnat contre le ST et sa qualification bien que difficile en coupe de Tunisie contre le divisionnaire Zitouna Chammakh, sera dès la reprise à l'épreuve de deux confrontation décisives face au même adversaire, le CA, sur sa pelouse fétiche de Ben Jannet.

La première pour le compte des huitièmes de finale de la coupe, et la seconde dans le cadre de la 17e journée du championnat. Deux chocs contre l'un des concurrents les plus sérieux de notre compétition. Ça passe on ça casse pour Chebbi et ses protégés appelés à bien préparer cette double confrontation et sur laquelle l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour réussir deux bons résultats susceptibles de mettre le groupe sur orbite pour espérer terminer la saison de la plus belle des manières... Conscients de la tâche qui les attend, les camarades du capitaine Mechmoum, qui ont retrouvé leur confiance, ont mis les bouchées doubles à l'entraînement pour ne pas rater ces deux rendez-vous importants pour la suite de leur excellent parcours depuis le début de la saison : «Après notre éclatante victoire face au ST et notre qualification difficile en coupe de Tunisie, le groupe a retrouvé sa sérénité... », a estimé Chebbi pour qui «l'essentiel est déjà fait mais le plus dur reste à faire, à commencer par les deux chocs face à un sérieux concurrent, le CA, un adversaire coriace et qui force le respect. De ce fait, le groupe est appelé à se surpasser pour donner le meilleur de lui-même et de surcroît confirmer son retour en force. Un retour qui nous incitera à aller de l'avant pour consolider notre classement dans le peloton de tête en championnat et aller le plus loin possible dans l'épreuve de la coupe qui restera l'un de nos principaux objectifs cette saison», a-t-il martelé.

Tous au rendez-vous ... !

Afin de bien préparer ces deux grandes échéances, Chebbi comptera sur la totalité de son effectif notamment après le retour des blessés, en l'occurrence l'excentré droit Mechmoum, l'axial Arfaoui et le milieu offensif Mhirssi, complètement rétablis : un retour venu au bon moment et qui permettra certainement à Chebbi plus de solutions de rechange dans ses choix, notamment au niveau de l'arrière-garde. Cela dit, Mechmoum retrouvera son poste de prédilection sur le flanc droit de la défense alors que Arfaoui, absent depuis presque deux mois, sera en ballottage avec la nouvelle recrue libyenne Montassar pour former la charnière centrale avec Saghraoui devenu incontournable dans son poste... Pour le reste du onze rentrant, Chebbi aura l'embarras du choix pour aligner une formation homogène et équilibrée portée sur l'offensive sans pour autant négliger la couverture en phase de repli.

Dans ce sens, Arkomo et Agbado assureront la couverture et la relance. Jelassi, le maestro, et Y.Amri s'occuperont de l'animation offensive alors que Okputo, le buteur du championnat, et A.Amri formeront la pointe de l'attaque appelée à presser haut pour espérer trouver la faille au sein de la meilleure défense de notre championnat.