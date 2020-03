Tunisie: Volleyball | Play-off ey Play-out - 2e journée - Le CSS prend de la hauteur

Précieuse victoire du CSSfaxien aux dépens de l'Espérance, lui permettant de s'emparer du fauteuil de leader

Brillant succès du Club Sfaxien lors du choc de la seconde journée disputée à Sfax, au détriment de son principal rival, l'Espérance de Tunis.

Conséquences : le CSS vire en tête avec deux longueurs d'avance. L'EST tombe de haut mais, en dépit de sa défaite, la deuxième en cette saison face au même adversaire et sur le même parquet pas facile à digérer, rien n'est encore perdu. Il reste huit journées pour que le rideau tombe sur l'exercice du championnat. Tout porte à croire que la rencontre de la phase retour du play-off prévue la fin du mois courant entre ces deux protagonistes sera déterminante pour le titre.

Pour prendre le dessus sur son adversaire, le CSS n'a point cédé à la pression, prenant l'avantage dès la première manche. Ce fut presque un sans faute. 25-15.

Réaction attendue de l'EST dans le second set. Les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Othmen ont dominé une grande partie des débats et creusé le score : 16-10, 21-17. Puis ce fut la déroute. Relâchement inexplicable et le doute s'installe de nouveau. Les locaux ne lâchent pas et égalisent 22-22. Le coup de reins axphxiant de André Totshi et de Hosni Karamosli finit par faire la différence 25-23.

Le troisième set fut presque dominé par une Espérance survoltée cette fois-ci tout en retrouvant ses vrais repères, 25-21.

Les «Sang et Or» continuaient sur leur lancée au quatrième set pour prendre le large 13-8.

Mais le rouleau compresseur qui a pris forme a été vite estompé par un CSS euphorique et impérial dans ses manœuvres. Omar Agrebi et consorts multipliaient les prouesses pour clôturer la marque 25-21.

La bonne affaire de l'ESS

L'Etoile du Sahel s'est rachetée une conduite en allant battre la Saydia qui va mal, alors que l'ASMarsa a réalisé sa première victoire en renversant la vapeur au 5e set devant le COKélibia.

Au Play-out, la Mouloudia reste seule en tête après son retour de Haouaria avec deux points de la victoire sur un score étriqué. Son dauphin, le Tunisair, a frappé fort à domicile devant les Télécoms de Sfax.

Rien ne va plus, en revanche, du côté du CSHL qui a concédé sa deuxième défaite de suite face cette fois-ci aux Transporteurs de Sfax.

Résultats

Play-off

CSS-EST 3-1

SSBS-SS 0-3

ASM-COK 3-2

Play-out

ASH-MSB 2-3

CSHL-USTS 1-3

TAC-ASTS 3-0

Classements

Play-off

Pts J

1- CSS 7 2

2- EST 5 2

3- COK 4 2

4- ESS 3 2

5- ASM 2 2

6- SSBS 0 2

Play-out

Pts J

1- MSB 7 2

2- TAC 6 2

3- USTS 4 2

4- ASTS 3 2

5- ASH 1 2

6- Cshl 0 2