Tunisie: Judo | En prévision des JO de Tokyo - Onze judokas au grand prix de Géorgie

Ce tournoi remplace celui de Rabat, annulé.

En remplacement du tournoi de Rabat annulé, les équipes de Tunisie masculine et féminine prendront part au Grand Prix de Géorgie devant se dérouler les 27 et 28 de ce mois. Encadrée par l'entraîneur national Béchir Khiari, la sélection féminine se compose de Nihel Landoulsi (70 kg), Nihel Cheikhrouhou (plus 78 kg), Ghofrane Khélifi (-57 kg), Mériem Béjaoui (- 63 kg), Oumaima Bédioui et Rania Harbaoui (-48 kg)... Quant à la sélection masculine, encadrée par l'entraîneur national Slah Rekik, elle se compose de Frej Dhouibi, Monaem Mejri (60 kg), Mahmoud Senoussi (90 kg), Abdelaziz Ben Ammar et Ouajdi Hajji (81 kg). La participation au tournoi de Géorgie sera ponctuée par un stage international de trois jours sur place. Et directement de Géorgie, la délégation tunisienne rejoindra la Turquie pour participer au Tournoi international d'Istanbul qui aura lieu les 3 et 4 avril 2020. Et après, ce sera un stage international de trois jours sur place.

5 judokas en plus

Cinq judokas ont été retenus pour rejoindre les onze autres déjà présents en Turquie pour le tournoi international. Il s'agit de Cywar Dhaouadi , Fatma Laabidi (plus 78 kg), Chaima Saddaoui (-52 kg), Kossay Ben Ghoref (90 kg) et Alaa Eddine Chelbi (-66kg).Ils seront accompagnés de Chamsseddine Lahmar et Fayçal Jaballah. Ce dernier a été retenu pour effectuer, à partir de 20 avril 2020, un stage d'entraîneur de longue durée (2 mois et demi) à Lausanne, et ce, dans le cadre de la solidarité olympique.

Où se déroulera le championnat d'Afrique?

Prévu du 16 au 19 avril au Maroc, le championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo risque de changer de lieu en raison de la décision marocaine d'annuler toutes compétitions africaines à cause du coronavirus. Au cas où la décision marocaine serait maintenue, quelques pays, dont la Tunisie, se porteront candidats pour abriter cet événement africain.

Championnats du monde cadet et junior

Les championnats du monde cadet et junior auront lieu au mois d'août en Turquie. La FTJ envisage de faire participer 3 jeunes filles et un garçon au mondial cadet, et 4 jeunes filles et 2 garçons au mondial junior. D'autre part, et à l'échelle nationale, il aura lieu dimanche prochain à la Cité des jeunes et pour la première fois, la finale de la coupe de Tunisie benjamins et benjamines avec la participation de 40 équipes.