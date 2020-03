Sénégal: Kaolack / Sensibilisation contre le coronavirus - Me Oumar Youm, à l'assaut des gares routières

Le ministre des Transports Oumar Youm, après un tour à Karang, sur la frontière avec la Gambie, a visité samedi les deux gares routières de la commune de Kaolack. Prévu sur l'ensemble des gares de transport du pays, ce périple entend sensibiliser les usagers de ces lieux de transit (transporteurs et commerçants) sur l'épidémie du coronavirus, mais surtout les inviter à respecter les recommandations et mesures préventives instruites dans le cadre du plan de riposte porté par le ministère de la Santé et de l'action sociale. Et cela, pour que le transport se fasse dans des conditions de sécurité renforcée, de confort afin que le moyen de transport en commun ne soit pas un vecteur de transmission de la maladie.

Ces rencontres de partage ont été aussi l'occasion de doter les chauffeurs et transporteurs des produits d'hygiène (savon liquide, eau de javel) pour leur faciliter certains besoins recommandés tels que le lavage des mains. Au-delà de cette préoccupation majeure, la visite aux professionnels du transport terrestre offrait au ministre Oumar Youm l'opportunité d'échanger sur les accords entre le Sénégal et la Gambie en matière de transport.

En effet, signés le 13 Mars 2018, dans une perspective de faciliter le système de transport entre ces deux Etats, il faillait en informer les professionnels eux-mêmes pour mieux accompagner sa mise en œuvre. Malgré les craintes liées à de fausses informations faisant état d'une éventuelle fermeture d'un certain nombre de gares routières et certaines résistances qui se manifestent ça et là, le ministre Oumar Youm se lance dans une telle démarche dans le but de les vaincre à travers la discussion, l'échange et un dialogue sincère et annoncer aux professionnels du transport qu'aucune gare routière n'est prévue d'être fermée dans le cadre de ces accords.

Au contraire, ce sont là des accords qui renferment moult avantages. Car, outre la facilitation du transport au profit des commerçants et des voyageurs, ce partenariat, selon le ministre Oumar Youm, supprimera la rupture de charge, autrement dit les interminables changements de véhicule pour traverser la frontière ou rallier un point à un autre. Pour une libre circulation dans l'espace sénégalo-gambienne et même de la Cedeao, ces accords vont offrir un paquet de 150 licences aux transporteurs sénégalais contre 100 licences à la partie gambienne. Ils dégagent en même temps un privilège qui va non seulement réduire le coût du transport aux passagers, mais fera éviter les nombreuses tracasseries souvent rencontrées sur les routes, au niveau des « Check point » et partout sur les postes transfrontaliers.

En direction des gares routières implantées au Sénégal, ce compromis offrira aux décideurs du pays une opportunité de pouvoir accroître les recettes collectées périodiquement, les revenus des occupants, et renforcer en même le système de modernisation de ces lieux de stationnement, sans épargner le mode d'amélioration du service de transport proposé.