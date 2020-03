Sénégal: Casamance / Guy Marius Sagna de retour dans son Etome Natal - «Un autre Sénégal est possible ... et cela passera par nous»

Introuvable depuis sa libération de prison, Guy Marius Sagna brise enfin le silence. Et c'est son village natal Etomé, à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor, que l'activiste a choisi pour lâcher ses premiers mots.

«Si le Président Macky Sall et ceux qui l'accompagnent ont injustement, illégitimement, illégalement fait pleurer mon père, vous peuple du Sénégal, vous les démocrates, en me sortant de la prison du camp pénal, vous avez séché les larmes de mon père. En me libérant, vous avez séché les larmes de mon père Célestin Sagna», lance l'enfant d'Etomé qui a eu droit à un bain mystique de ses parents qui l'ont accompagné d'abord dans le bois sacré avant de le confier aux fétiches du village, histoire de le «blinder mystiquement Guy Marius Sagna qui est d'abord descendu à l'aéroport de Ziguinchor où il a selon lui constaté la vulnérabilité de l'aéroport à propos du coronavirus. « Je suis choqué, scandalisé, surpris du fait que quand nous sommes descendus de l'avion, nous sommes passés dans les locaux de l'aéroport, il n'y a pas aucun dispositif mis en place contre le coronavirus», a-t-il dénoncé.

Avant de poursuivre : « C'est choquant et extrêmement grave. Je veux rappeler solennellement que Dakar n'est pas le Sénégal, l'AIBD n'est pas le Sénégal. Que Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kaolack méritent le même traitement que Daka ». L'activiste a interpellé les autorités à corriger les défaillances et à protéger les populations de la Casamance contre le coronavirus.

Guy Marius Sagna qui s'est dit plus que déterminé à poursuivre le combat appelle les populations à se mobiliser pour changer la situation des villages : « des villages sans eau, des villages sans électricité, des villages sans écoles. Un autre Sénégal est possible ...et cela passera par nous pour exiger un autre Sénégal, une autre Afrique », a martelé l'activiste Guy Marius Sagna qui, le temps d'un dimanche, a focalisé tous les regards dans son Etomé natal.