Tunisie: Concert « Beethoven » au Théâtre de l'Opéra - Sous le signe de la virtuosité et de l'excellence

L'Orchestre symphonique tunisien du Pôle musique et formations symphoniques du Théâtre de l'Opéra a présenté, samedi 7 mars au Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture, «Beethoven», un concert de musique classique avec la participation de la violoniste franco-canadienne Hélène Collerette et la pianiste française Elizabeth Sombart.

Et c'est en présence d'un grand public que ces deux grands virtuoses se sont produits au cœur du Théâtre de l'Opéra de la Cité de la culture dont les performances technologiques des équipements notamment sonores ont permis aux musiciens de donner le meilleur de leur art sans la moindre contusion. Le son du violon et du piano a empli toute l'atmosphère au bonheur d'un public conquis d'avance.

Ce nouveau concert du Pôle musique et formations symphoniques du Théâtre de l'Opéra, le troisième au cours de cette année, a été une occasion en or pour les musiciens de l'Orchestre symphonique tunisien de démontrer leur maîtrise et leur niveau technique en accompagnant deux grands virtuoses dont les exigences ne sont plus à démontrer et qui ont joué avec les orchestres les plus prestigieux du monde.Et ce fut un pari de plus de gagné par les musiciens de l'OST qui ont tout simplement excellé.

A l'affiche de ce concert, la violoniste franco-canadienne Hélène Collerette, lauréate du Concours international de violon Tibor-Varga, Premier prix de virtuosité (Conservatoire de Lausanne) et lauréate du concours de l'Orchestre symphonique de Montréal et du Conseil des Arts du Canada, et la pianiste française Elizabeth Sombart qui s'est produite dans plusieurs théâtre prestigieux dont le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Carnegie Hall à New York, le Wigmore Hall à Londres, le Concert gebouw à Amsterdam, le Suntory Hall à Tokyo, le Victoria Hall à Genève...

La soirée qui a commencé vers 19h00 a été dédiée à Beethoven avec deux grandes parties musicales. Et c'est avec le Concerto pour violon et Orchestre en Ré Majeur Op.61 que la première partie a été ouverte avec la participation du soliste Hélène Collerette. Au programme de cette partie : 1er mouvement : Allegro ma non Troppo, 2e mouvement : Larghetto et le troisième mouvement : Rondo Allegro.

Et c'est avec le célébrissime concerto n.4 pour piano et orchestre en Sol Majeur Op.58 que la deuxième partie a été inaugurée avec la participation du soliste Elizabeth Sombart avec au programme le 1er mouvement : Allegro Moderato, le 2e mouvement : Andante Con Moto et le 3e mouvement : Rondo vivace.

Une soirée de haute facture artistique qui a démontré si besoin est que la musique classique a bien ses adeptes en Tunisie et que nos musiciens n'ont rien à envier aux musiciens étrangers pourvu qu'on leur assure les moyens de formation et les opportunités pour démontrer leurs compétences.