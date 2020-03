Sénégal: Alerte des femmes transformatrices de poisson sur les usines de farine et d'huile de poisson - Menace sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de près de 40 millions de personnes

Les femmes transformatrices de poisson des sites de transformation que sont Khelcom à Bargny, Thiaroye et Joal rejoignent le mouvement initié par Greenpeace et les femmes activistes et militantes influentes du continent pour la fermeture des usines de farine et d'huile de poisson.

A l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée hier, dimanche 8 mars, elles ont rendu public une déclaration de presse conjointe avec Abdoulaye Ndiaye, chargée de campagne à Greenpeace Afrique. Dans ce document, elles lancent un appel urgent pour la fermeture des usines de farine et d'huile de poisson qui, selon elles, «menacent les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de près de 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest».

En effet, soulignant que le poisson est une source de protéines vitale pour les populations d'Afrique de l'Ouest, ces femmes expriment leurs craintes sur les perturbations en vue de cette importante source alimentaire du fait de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson, en pleine expansion en Afrique de l'Ouest. Mais aussi des volumes de poisson frais, dont le produit fini est expédié en Europe et en Asie pour alimenter l'industrie de l'aquaculture, ainsi que la volaille, les porcs et même les animaux de compagnie.

«Avant l'usine de farine de poisson, nous nous en sortions très bien. Maintenant, nous n'avons plus de poisson. Nous travaillons dur, mais nous ne nous en sortons pas. Nous ne pouvons pas faire face à une compétition aussi rude avec les usines de farine de poisson», a indiqué Mme Maïmouna Sabaly, transformatrice de poisson à Joal, dans cette déclaration dont une copie nous est parvenue.

Abondant dans le même le sens, sa collègue et présidente des femmes transformatrices de poisson du site de Khelcom à Bargny, Mme Fatou Samba, a, pour sa part, invité l'Etat du Sénégal à mettre un terme à l'expansion des industries de farine et de l'huile de poisson. «L'État doit forcer les usines de farine et d'huile de poisson à ne pas acheter du poisson destiné à être transformé pour l'aquaculture industrielle et l'alimentation du bétail. Ce poisson est indispensable pour ceux qui vivent au Sénégal et dans la région de l'Afrique de l'Ouest comme source de protéine et moyens de subsistance».

Et Mme Diaba Diop, présidente du groupement des femmes transformatrices du site de Thiaroye de demander le soutien de toute la communauté. «Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous lançons un appel aux populations du monde entier pour qu'elles soutiennent nos efforts», a-t-elle lancé.

Confortant ces femmes, le chargé de campagne à Greenpeace Afrique, Abdoulaye Ndiaye, a souligné que les usines de farine et d'huile de poisson, implantées dans les villes de Gandiole, Cayar, Mbour, Joal, Kafountine, sont à l'origine d'un grand nombre de problèmes environnementaux graves tels que la pollution maritime, la destruction des terres agricoles et des pâturages, et aussi sources d'odeurs insupportables qui nuisent à la santé des communautés locales vivant à leur proximité.