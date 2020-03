Sénégal: Kaolack / Mesures préventives contre le coronavirus - Port de masques, lavage des mains et controle de température, au centre de la stratégie

La rapidité constatée sur la progression de l'épidémie du coronavirus et son caractère évolutif au sein des Etats et les continents, préoccupent de plus en plus. Surtout en ces moments de psychose générale où les populations visiblement paniquées peinent à trouver un abri capable de les épargner d'une éventuelle infection.

Ainsi, pour ce paquet de raisons, le ministère de la Santé en partenariat avec la région médicale de Kaolack, la Croix rouge sénégalaise, les services d'hygiène et diverses autres organisations communautaires de base est sur le qui-vive, depuis l'adoption par les autorités sénégalaises d'une stratégie de prévention et de prise en charge en cas de décèlement d'un cas confirmé.

Sur le terrain, en marge d'une campagne de sensibilisation régulière poursuivie en direction des masses populaires, diverses autres mesures préventives sont en train d'être exécutées de manière permanente. D'abord, au niveau des différentes structures de santé, où patients, non patients et simples visiteurs doivent impérativement se soumettre aux incessants contrôles de température.

Dans les périmètres, moult kits munis de petites bornes fontaines sont installés pour le lavage des mains ou parfois du genre de gel alcoolisé pour désinfecter ces parties du corps à contact fréquent. Certes des mesures, mais qui n'ont guère empêché les acteurs en exercice sur le front de sensibiliser les populations à éviter les coups de mains ou autres serrage des mains, ce geste de salutation bien à la sénégalaise.

Dans les pavillons des structures médicales, les équipes sont bienveillantes et grâce au concours du ministère de la Santé et de l'action sociale, les personnels disposent du maximum d'appareils et combinaisons pour accueillir une victime et pouvoir lui apporter les premiers soins avant de l'acheminer vers un site certes pour le moment inconnu, mais qui, selon la région médicale de Kaolack, a été déjà aménagé pour l'internat des cas contrôlés positifs.

Toutefois, ce sont là des dispositions prises partout au niveau des hôpitaux et districts de région et même au niveau de la frontière avec la Gambie où le même principe a été adopté sauf que là, la stratégie de prévention se poursuit avec la partie adverse.