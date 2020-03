Cote d'Ivoire: JIF 2020 - L'Association Sephis lance la 3e édition de son programme pour le renforcement du leadership féminin

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme (Jif) célébrée le dimanche 8 mars 2020, l'Association Sephis a lancé la 3e édition de son programme africain women of the future fellowship (Awf). La cérémonie s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody.

Cette journée à l'intention des femmes a été une aubaine pour l'Association Sephis de se pencher sur les questions liées au leadership, à l'autonomisation de la femme mais aussi pour mettre en valeur l'excellence au féminin et surtout renforcer le leadership de la jeune fille.

La présidente de l'Association Sephis, Sefora Kodjo, a indiqué que le programme Awf a été initié depuis 3 ans. Ce programme, indique-t-elle, vise à inculquer une nouvelle méthode de recherche et de création auprès des jeunes femmes sur les opportunités qui s'offrent à elles dans leur quête de meilleure condition de vie et de travail.

Africain women of the future fellowship (Awf) qui est un programme de mentorat et de leadership à l'intention de la jeune femme est reconnu par l'Union africaine parmi les 50 meilleures initiatives en matière d'éducation en Afrique, souligne-t-elle. Les candidats désireux de participer à ce projet sont invités à s'inscrire en ligne.

Après donc une sélection, 36 jeunes femmes sont retenues selon la pertinence de leur projet ou de leur idée et impact positif sur les conditions de vie des femmes africaines. Les candidates sélectionnées bénéficieront durant 6 semaines d'une formation.Au cours de cette cérémonie, 53 bénévoles de la 5e promotion de l'association ont reçu leurs diplômes des mains de la présidente de l'Association Sephis, après une formation de trois mois en leadership, en art oratoire, etc.

Un panel a également meublé la rencontre. Des échanges sur plusieurs sujets ont été débattus. Pour la paneliste Sephora Kodjo, la passion est la clé de la réussite. C'est pourquoi, dira-t-elle, réaliser son rêve, « c'est aussi s'entourer des gens qui nous donne des ondes positives ».Quant à la 2e paneliste, l'entrepreneure Isabelle Moreno, elle exhorte à rajouter la formation à la passion. Konni Touré, 3e paneliste et animatrice radio, invite au travail de manière consciente et professionnelle. « Quand on fait bien son travail, on inspire beaucoup d'autres », soutient-elle.