Soudan: La Banque nationale d'Omdurman établira la plus grande tour de Khartoum

Al-Obaïd , 9 — Le directeur général adjoint de la Banque nationale d'Omdurman pour la gestion et les politiques, Mohamed Al-Amin Al-Haj, a révélé que les travaux étaient en cours pour mettre en œuvre la première phase de la tour de banque en tant que plus grande banque tour au Soudan dans l'état de Khartoum.

Al-Haj a déclaré, dans une déclaration à l'agence de presse du Soudan en marge de sa participation à l'inauguration du nouveau bâtiment de la succursale bancaire à Al-Obaïd, que la tour serait le siège de la banque, a 17 étages et un bâtiment commercial, révélant que l'implantation de la tour relève de la préoccupation de la direction et du conseil d'administration de la banque en matière d'infrastructure, d'amélioration de l'environnement de travail et de développement de l'architecture.

Al-Haj a affirmé que la banque a développé un plan d'expansion en ouvrant plus de succursales et de bureaux de change, soulignant que la période à venir verra l'ouverture de 10 succursales dans un certain nombre de villes du Soudan, révélant que la banque a fourni des services de microfinance à 31 500 bénéficiaires du portefeuille de microfinance de la banque.

Le directeur général adjoint de la Banque nationale d'Omdurman a ajouté que la banque avait l'habitude d'organiser des sessions de formation pour les bénéficiaires du financement avant de leur accorder des fonds pour assurer le succès de leurs projets, révélant que plus de 10 cours de formation ciblaient 3 000 des bénéficiaires de la microfinance, ont eu lieu au cours de la dernière période.

Il a passé en revue un certain nombre de réalisations de la banque au cours de la période écoulée, notamment le financement des infrastructures, des projets industriels et agricoles et autres.