Soudan: Aysha salue les réalisations historiques de l femme soudanaise

Khartoum, 9 — La membre du Conseil souverain de transition, Aysha Musa, a salué la brillante histoire et les réalisations des femmes soudanaises et a félicité les hommes qui ont soutenu les femmes au moment d'une lutte acharnée.

Dans son allocution dimanche à une célébration de la Journée internationale de la femme, coïncidant avec le 8 mars, Aysha a décrit la femme soudanaise comme une pionnière dans tous les domaines dans la région.

Elle a évoqué le rôle de Fatima Mohamed Ibrahim en tant que première parlementaire au Moyen-Orient, indiquant que les femmes soudanaises ont assumé les plus hautes fonctions scientifiques et culturelles.

Aysha a affirmé que l'égalité des droits et des obligations indépendamment du sexe, de l'origine ethnique et de la religion aidera à établir de bonnes communautés qui travaillent avec une énergie élevée et produisent des produits de haute qualité.

Elle a également salué le rôle des femmes dans les zones de conflit du Nil bleu et du Darfour, du Kordofan, de l'est et du nord, faisant référence à la participation des femmes aux pourparlers lors de forums et d'ateliers.

Aysha a appelé à l'exploitation des énergies des générations dans les opérations de construction et à l'autonomisation des femmes qu'ont prouvé leur rôle illimité et courageux pendant la révolution.