Soudan: Les Pays-Bas réitèrent leur soutien à l'agriculture pluviale au Soudan

Khartoum, 9 — Le gouvernement néerlandais a renouvelé son soutien au gouvernement de transition dans le domaine de l'agriculture pluviale et de la sécurité alimentaire.

Cela s'est produit lorsque le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, le professeur Yassir Abbas, a rencontré dimanche dans son bureau l'ambassadeur des Pays-Bas à Khartoum, accompagné d'un certain nombre de conseillers à l'ambassade.

Les deux parties ont discuté des moyens de soutenir les petites exploitations agricoles dans les zones d'irrigation pluviale au Soudan et des moyens d'augmenter la productivité pour assurer la sécurité alimentaire.

Le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau a exprimé sa gratitude pour le grand soutien apporté par les Pays-Bas au Soudan dans le domaine du renforcement des capacités, des formations courtes et longues (Masters - PhD) dans le passé et le présent, faisant référence aux relations étroites entre les deux pays et le précieux soutien que les Pays-Bas accordent au Soudan dans le domaine de l'élimination du limon et des mauvaises herbes aux canaux d'irrigation et au barrage de Rossaires.