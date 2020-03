Soudan: Aysha rencontre des prisonniers de guerre

Khartoum — La membre du Conseil souverain, Aysha Musa, a affirmé la volonté des institutions de la période de transition de réaliser la justice et la liberté pour tout le peuple du Soudan, de renforcer la stabilité politique et économique et de parvenir à un juste et une paix durable acceptée par tous.

Le membre du Conseil souverain, qu'a rencontré dimanche une délégation des prisonniers de guerre du mouvement de lutte armée qu'ont été libérés selon la décision du chef du Conseil souverain, le Lt.-Gén. Abdul-Fattah Al-Burhan.

Aysha a salué le courage des prisonniers et leur rôle héroïque face au défunt régime, une question qui contribue à faire de la glorieuse révolution de décembre une réussite.

Elle a souligné que le Conseil souverain a parrainé l'Initiative ZERO PRISONS pour permettre à tous de participer à la construction du futur État, affirmant son soutien à ceux qui ont été libérés pour se réintégrer dans la société et contribuer à la construction de l'État de citoyenneté et droits.