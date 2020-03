Soudan: Le ministère des Ressources animales lance la vaccination des exportations dans la carrière d'Al-Khoy

Khartoum, 9 — Le ministre des Ressources animales et des Pêches, le Dr. Alam-Eddin Abasher a inauguré samedi, dans la carrière Al-Khoy dans l'État du Kordofan occidental, la vaccination des ressources animales contre la fièvre de la vallée du Rift avant leur exportation vers la Royaume d'Arabie Saoudite.

La carrière d'Al-Khoy est l'un des plus grands marchés d'exportation de ressources animales dans les États de l'ouest du pays.

Le ministre a déclaré que la carrière contenait un grand nombre de ressources animales, en particulier des moutons, car elle fournit à l'économie un produit de devises fortes, espérant que la reprise des exportations d'Al-Khoy sera une bonne ouverture pour les producteurs, les exportateurs et tous les parties concernées et pour le Soudan du bien-être et de la production. Pour sa part, le directeur des carrières de l'État du Nord-Kordofan, le docteur Ahmed Adam Yunus, a souligné que le travail technique proprement dit dans la carrière avait été lancé pour les entreprises qui avaient rempli les documents officiels de la Banque centrale du Soudan et des ministères de l'élevage Ressources, commerce et industrie, affirmant l'engagement envers les réglementations appliquées à l'échelle mondiale pour l'application de toutes les exigences en matière de carrière vétérinaire et des systèmes utilisés dans le domaine de la quarantaine vétérinaire.