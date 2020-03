Congo-Brazzaville: Ficomp - L'appel à films toujours en cours

Les auteurs, réalisateurs et sociétés de production de cinéma intéressés à prendre part au Festival international des courts métrages La Pointe-Noire (Ficomp), peuvent postuler au plus tard le 30 mai.

En prélude à la deuxième édition du Ficomp, prévue du 2 au 5 septembre dans la ville océane du Congo, un appel à films est ouvert gratuitement à tous jusqu'en fin mai. Celui-ci concerne toutes productions cinématographiques (fictions et documentaires, films d'animation courts, séries) nationales ou étrangères achevées après janvier 2017.

Selon le comité d'organisation de ce festival, un candidat peut postuler plusieurs fois à travers une fiche d'inscription (dûment remplie, signée et accompagnée d'un lien de visionnage) pour chaque film proposé, qui doit être réalisé en français ou dans une autre langue et impérativement sous-titré en français. Aussi, souligne-t-il, la durée des films en compétition ne peut dépasser vingt-six minutes, générique y compris ; les supports de projection acceptés sont : fichier vidéo en format AVI, 2.64 (MP4) et Quick time.mov et les liens de visionnage admis : Viméo, YouTube et Google drive.

Après examen des films inscrits pour cette édition, les candidats sélectionnés seront contactés en fin juin. Les œuvres retenues seront en compétition dans huit catégories, à savoir : meilleur film fiction, meilleur film documentaire, meilleure interprétation masculine et féminine, meilleur scénario, meilleure création, meilleur son et le prix spécial du jury.

« Nous souhaitons que le festival s'améliore au fil des éditions à travers des innovations. A cet effet, nous avons lancé un appel aux partenaires et sponsors pour nous accompagner, car faute de moyens, nous risquerons de nous limiter à l'essentiel », en pense Michael Gandoh, réalisateur congolais et initiateur du festival.

Depuis son lancement, l'événement se veut une vitrine du cinéma congolais en général et du court métrage, en particulier, à travers la visibilité des œuvres de cinéastes émergents et la promotion de jeunes réalisateurs. « Le cinéma, tremplin de l'unité des peuples », tel est le thème de la deuxième édition du Ficomp qui mettra en lumière l'esprit rassembleur du cinéma . Comme l'an dernier, le festival connaîtra certainement, la participation de nombreux pays africains et d'ailleurs.

Le Ficomp, c'est essentiellement des séances de projection grand public pour partager la richesse des productions cinématographiques congolaises et étrangères. Outre les projections, le rendez-vous met un accent particulier sur la formation. Le but étant de développer à travers ses activités un large travail de pédagogie, de sensibilisation et d'apprentissage à l'endroit des réalisateurs en devenir, susceptibles de mettre en exergue leur talent et leurs aptitudes de création. Au programme de cette année : ateliers, master class, conférences-débats, rencontres avec les équipes ou réalisateurs de film, excursions.

Notons que peu de temps avant la tenue de l'événement, certains ateliers seront organisés pour former quelques jeunes réalisateurs dont le travail sera présenté lors du festival. Il s'agit des ateliers concernant : la réalisation, la prise de son au cinéma, le jeu d'acteur, le cadrage au cinéma... Pour plus de détails, le festival reste disponible à travers sa page Facebook : Pointe-Noire Festival.

Le lien de la fiche d'inscription : https://2795266c-f890-4f2e-8453-6acab5b1a55.filesusr.com/ugd/7e4ead_16b569f77c7c4da482730456f8595e5c.pdf