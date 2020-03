Congo-Brazzaville/Swaziland: Eliminatoires CAN 2021 - Du nouveau dans la pré-liste de Valdo contre ESwatini

Le sélectionneur des Diables rouges a présélectionné trente joueurs pour préparer la double confrontation contre ESwatini comptant respectivement dans le cadre des troisièmes et quatrièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, Cameroun 2021. Des nouveaux joueurs sont convoqués d'autres font leur retour et quelques absents.

Valdo Candido avait promis du sang nouveau par rapport à l'équipe qui avait livré les deux premières journées des éliminatoires de la CAN et il a tenu sa promesse. Sur la liste des pré-convoqués figurent de nouveaux noms comme Warren Tchibembé, Bradley Mazikou, Sena Miangué et Erwann Ofouya, lesquels s'apprêtent à fêter leur première sélection. A côté de ceux-ci s'ajoutent d'autres que les Congolais avaient perdu de vue et font leur retour. C'est le cas de Scott Bitsindou. Ce joueur connaît aussi bien l'ambiance de l'équipe nationale d'autant plus qu'il avait participé avec les Diables rouges à la phase finale de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal en 2015.

Giovanny Elvia Ipamy retrouve lui aussi la sélection. L'ancien joueur de l'Etoile du Congo, formé au Centre national de formation de football, était convoqué pour la première fois en sélection par Pierre Lechantre lors de la double confrontation contre la Zambie grâce à sa pointe de vitesse. Mais il avait disparu des radars de la sélection depuis son match manqué au stade de l'Unité Kintélé (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017.

Pour cette double confrontation, Valdo Candido comptera sur le talent et la détermination de Thievy Bifouma pour se rapprocher d'une qualification. Le capitaine des Diables rouges avait manqué les deux dernières sorties des Diables rouges respectivement contre le Sénégal et la Guinée Bissau. Sans lui, l'équipe nationale n'est plus la même.

La Fédération congolaise de football a, par ailleurs, levé la sanction qui pesait sur Merveil Ndockyt et Mavis Tchibota. Ces deux joueurs avaient écopé d'une sanction disciplinaire pour l'absence non justifiée lors du match Thailande-Congo. Ce qui les a obligé de suivre la prestation de leurs coéquipiers à distance.

Enfin sur la pré-liste de Valdo, on note quelques absents comme Durel Avounou, Juvhel Tsoumou, Marvin Baudry... les Diables rouges devraient gagner les prochains deux matches pour optimiser leurs chances de qualification.

Les trente présélectionnés

Gardiens de buts : Christoffer Mafoumbi (Morecambe/ D4 Angleterre / Angleterre),Erwann Ofouya (AS Blainville/ D3 Canada Québec), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo / Congo) et Perrauld Ndinga (AS Otoho),

Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre / Ligue2 France), Baron Kibamba (Seville Atletico/D3 Espagne), Beranger Itoua (Sohar Fc / Oman D1), Cosme Atoni Mavoungou (JST/Congo), Ravy Tsouka ( Helsingborgds IF/D1 Suède), Prince Mouandza Mapata (Diables noirs/Congo), Bradley Mazikou (CSka Sofia D1 Bulgarie), Dimitri Bissiki (AS Otoho/ Congo), Sena Miangué (Stantard de Liege D1 Belgique).

Milieux de terrain : Amour Loussoukou (Stade tunisien / D1 Tunisie), Warren Tchimbémbé ( ES Troyes AC/ Ligue 2 France), Gaius Makouta ( PFC Beroe Stara Zagora/ D1 Bulgarie), Randi Goteni ( USL Dunkerque, national/France ), Scott Bitsindou (Lommel SK/ D2 Belgique), Harvy Itali Ossété (Diables Noirs / Congo), Prince Obongo (Diables noirs/Congo), Hardy Samarange Binguila (Diables noirs/Congo), Junior Makiessé (US Tataouine D1/Tunisie), Yohan Andzouana (KSV Roeselare, D2 Belgique),

Attaquants : Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor D1 Turquie), Mavis Tchibota (Lugodorets Razgrad D1 Bulgarie), Elvia Ipamy (TP Mazembé/RDC), Yann Moukombo (Etoile du Congo/Congo), Silvère Ganvoula ( VFL Bochum D2 Allemagne), Merveil Ndockyt (NK Oseijek D1 Croatie) Prince Vinny Ibara ( Beerchot/ D2 Belgique)