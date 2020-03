Ile Maurice: Covid-19 - Pas de pénurie de produits de base sur le marché

communiqué de presse

GIS - 09 mars, 2020 : Il n'y a pas de pénurie de produits de base tels que le riz, l'huile, la farine, le lait et l'essence sur le marché et il n'y aucune annulation de la part des fournisseurs, a rassuré le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Yogida Sawmynaden, aujourd'hui, au siège de son ministère à Port Louis. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse concernant le Covid-19 et les différentes questions soulevées sur la disponibilité et les prix de certains produits sur le marché local.M. Sawmynaden a fait ressortir qu'un stock de 1 556 tonnes de riz à grain long est actuellement disponible sur le marché et que 2 774 tonnes, représentant 40 jours de disponibilité, sont en entrepôt. De plus, une expédition de 500 tonnes de riz à grain long sera disponible à partir du 11 mars et un nouveau stock de riz 'Basmati' arrivera à la fin du mois de juillet.

En ce qui concerne le gaz GPL, il a de nouveau donné l'assurance qu'il n'y a aucune de pénurie sur le marché local. Un pétrolier transportant 2 000 tonnes de gaz arrivera à Maurice le 16 mars, tandis qu'un nouveau stock d'essence arrivera par la suite.

Le ministre a en outre appelé la population à ne pas céder au phénomène d'achat panique et d'éviter de créer des pénuries artificielles de produits, ce qui pourrait faire grimper les prix et priver de produits essentiels les personnes qui en ont le plus besoin.

Par rapport aux plaintes de la population concernant la pénurie de masques et de gels désinfectants pour les mains, M. Sawmynaden a lancé un appel aux importateurs et aux fournisseurs pour que ces derniers s'abstiennent de profiter de la situation et il les invite à faire preuve de patriotisme. Il a ajouté que des officiers de la Consumer Affairs Unit seront sur le terrain afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exagération des prix des produits de base ou de pénurie artificielle.