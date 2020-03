Ile Maurice: La réforme du secteur de l'éducation est une priorité du gouvernement, rappelle le Premier ministre

communiqué de presse

La réforme du secteur de l'éducation fait partie des objectifs du gouvernement visant à privilégier une éducation holistique afin de promouvoir une génération novatrice et orientée vers l'avenir, a déclaré, ce matin, le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, au Complexe sportif de Côte d'Or.

Le Premier ministre s'adressait à quelque 150 représentants des étudiants d'établissements secondaires dans le cadre des célébrations du 52e anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice et du 28e anniversaire de la République.

La jeunesse, qui représente le présent et l'avenir du pays, a fait ressortir le Premier ministre, a besoin d'un système éducatif moderne qui leur permettra de développer tout leur potentiel. Il a, en outre, indiqué que l'innovation dans tous les secteurs, en particulier dans celui des TIC, est essentielle au développement et que dans cette optique, le gouvernement a formulé une stratégie afin d'établir une feuille de route pour favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle au sein de l'économie et investit dans les jeunes qui veulent avoir une spécialisation par rapport aux technologies émergentes, notamment le blockchain et l'intelligence artificielle.

Le Premier ministre a aussi exhorté les jeunes à solliciter les conseils de leurs aînés, et à être vigilants face aux fléaux sociaux tels que la délinquance juvénile, la drogue et les usages inappropriés d'internet. À cet égard, les représentants des étudiants ont le devoir de sensibiliser les autres étudiants de leurs établissements respectifs et de donner le bon exemple. Il a également réitéré son engagement vigoureux dans le combat contre la drogue et a précisé que les actions entreprises ces dernières années témoignent de sa volonté et de sa détermination à intensifier ce combat sans relâche.

A noter que des exposés sur le thème de l'environnement par des étudiants de France Boyer de la Giroday SSS et du Dr James Burty David SSS étaient également au programme.