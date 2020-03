Algérie: Boukadoum et son homologue nicaraguayen évoquent les relations bilatérales

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, lundi à Alger, que les entretiens qu'il a eus avec son homologue nicaraguayen, Denis Moncada Colindres, avaient permis de passer en revue les relations bilatérales dans divers domaines et les voies de leur relance.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le MAE nicaraguayen, M. Boukadoum a indiqué que cette rencontre était "une occasion pour évoquer les relations bilatérales dans divers domaines et leur relance à travers l'organisation de rencontres et de visites entre les représentants des différentes institutions et instances officielles des deux pays notamment celles chargées de la coopération économique et commerciale, tout en encourageant les contacts entre les hommes d'affaires et les chambres de commerce et d'industrie".

A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a exprimé la "conviction" des deux pays que "la distance géographique ne peut être en aucun un obstacle pour le développement des relations bilatérales ainsi que leur renforcement notamment dans les domaines diplomatique, économique, commercial et de coopération".