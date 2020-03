Algérie: Tebboune - Trouver des solutions "réalistes et urgentes" à la situation des ressources en eau

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, de trouver des solutions "réalistes et urgentes" à la situation actuelle des ressources en eau et de mettre en place un mécanisme national d'évaluation de la performance des services publics de l'eau.

Commentant l'exposé présenté, lors du Conseil des ministres, par le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki sur le Plan d'action de son secteur, le Président Tebboune a mis en avant "l'impératif d'accorder la priorité à la situation actuelle des ressources en eau, à travers des solutions réalistes et urgentes en recourant à l'exploitation suffisante des eaux usées au Nord et au Sud du pays".

Il a affirmé, dans ce sens, que "l'Etat poursuivra son soutien au secteur des ressources en eau, au vu de son impact sur la vie des citoyens et son rôle dans l'accompagnement du développement socioéconomique du pays", insistant sur la nécessité de veiller à l'utilisation rationnelle et la préservation de ces ressources en faveur des générations futures".

Construction de quatre nouveaux barrages et augmentation du nombre de stations de dessalement

Dans le même sillage, le Président Tebboune a ordonné "d'introduire une réforme profonde dans les modes de gouvernance des eaux consistant en la mise en place d'un mécanisme national d'évaluation de la performance des services publics de l'eau et de lutte contre le gaspillage".

Dans ce cadre, il a été décidé la construction de quatre nouveaux barrages et l'augmentation du nombre de stations de dessalement dans le nord et de déminéralisation dans le Sud du pays, ainsi que l'amélioration des services en matière d'eau potable et d'épuration à travers une série de mesures dont l'extension des réseaux, la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage de l'eau, l'intensification du réseau de aboratoires d'analyse de qualité des eaux et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation du plan national de l'eau aux nouvelles données climatiques et de développement et à l'intégration des nouvelles tendances stratégiques du programme présidentiel, au vu que l'Algérie était située dans l'une des régions les plus touchées par les changements climatiques, ce qui explique pourquoi la part d'eau annuelle par citoyen demeure en dessous de la moyenne mondiale estimée à 40%.

Cette situation nécessite d'assurer des stocks stratégiques et garantir, dans le même temps, une adaptation "optimale" avec les zones à relief accidenté, les données démographiques et à l'expansion urbaine, ajoute la même source.

Il s'agit également de généraliser l'utilisation des techniques d'irrigation économes en eau et d'irrigation complémentaire dans le Sud et d'encourager l'épuration des eaux usées.