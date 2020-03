Sénégal: Journée mondiale de la femme - La BRVM célèbre l'excellence chez les filles

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a célébré l'excellence chez les jeunes filles dans le cadre de la journée internationale de la femme. Cette cérémonie, dit l'institution dans un communiqué, vise à sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur l'autonomisation économique des femmes.

« L'égalité du genre ne se décrète pas. Elle se prépare. Cette préparation consiste à donner des chances égales aux jeunes filles et aux jeunes garçons afin de pouvoir lutter, compétir et se réaliser à l'âge adulte. La parité ira de soi après ». Telle est la conviction de Edoh Kossi AMENOUNVE, directeur général de la Brvm.

La Brvm semble traduire en acte cette conviction de son directeur général. En effet, elle a célébré la culture de l'excellence chez les jeunes filles scolarisées avec l'Ong Dynamique excellence Afrique qui vulgarise les Stem (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique) auprès des jeunes filles

Pour le communiqué de la Brvm, la cérémonie de Ring the bell for gender equality vise à sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur la question de l'autonomisation économique des femmes et sur les opportunités pour le secteur financier de faire progresser l'égalité des genres pour un développement plus harmonieux et plus durable.