Angola: "Eau et changement climatique" en atelier

Luanda — "L'eau et le changement climatique" est le thème qui sera abordé lors d'un atelier du 20 au 22 de ce mois, à Luanda, au Département d'eaux de la Faculté des sciences de l'Université Agostinho Neto (UAN).

Selon une note de presse de ce département parvenue lundi à l'Angop, l'événement est lié à la Journée mondiale de l'eau (22 mars) et se déroulera sous la devise "Eau et changement climatique - ne laissez pas personne derrière ».

La Journée mondiale de l'eau concentre son attention sur l'importance de l'eau, et cette année, l'Organisation mondiale des Nations Unies a défini comme devise de cette journée "Nature et changement climatique - Ne laisser personne de côté", dans le but d'explorer comment l'eau et le changement climatique sont inextricablement liés.

Selon le document, le modèle de célébration de la date, dans le cadre du Groupe d'Eaux de la Faculté des Sciences de l'UAN et des partenaires institutionnels, consiste en un atelier, une table ronde, un road-show sur l'eau auprès des médias et le transfert de connaissances d'une manière ludique.

Ces thèmes liés aux eaux et orientés vers les enfants et les adolescents sont des programmes de vulgarisation universitaire du Département de géologie de la Faculté des sciences de l'UAN, dans le programme intitulé «L'enfant et l'eau».