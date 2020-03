Angola: L'OMS souligne l'importance des informations sur Covid 19

Luanda — Le représentant de l'OMS en Angola, Javier Aaramburu, a souligné lundi l'importance d'une communication claire pour que la population empêche l'émergence de cas de coronavirus (Covid 19) ou réduise sa propagation.

Selon le responsable, en plus des services de santé eux-mêmes, la presse joue un rôle important dans la sensibilisation de la population et dans l'appel à des mobilisations conjointes et des responsabilités individuelles.

Le responsable, qui s'exprimait lors du séminaire sur le coronavirus (Covid 19), destiné aux professionnels des médias, a précisé que la préparation doit être de 50% pour le système de santé et de 50% pour la communauté, afin de ne pas propager le virus et d'éviter le nombre de contaminations et par conséquent de décès.

Quant aux rumeurs selon lesquelles la température et la race noire sont moins sujettes à la contamination, il a expliqué que pour ce type de maladie ou de virus, ce qui est scientifiquement confirmé qu'il est plus sujet aux zones froides.

Il a informé que la Chine reste l'épicentre avec plus de cas importés, c'est-à-dire des cas communautaires, après l'Italie, l'Iran et la Corée du Sud.

Le responsable a souligné trois axes comme priorité de l'OMS, notamment la non-contamination du personnel de la santé, le confinement et le traitement des cas.

Au cours du séminaire d'une journée, il a été abordé la situation mondiale du COVID-19, l'épidémiologie, la surveillance, le cadre clinique de la maladie due à de nouveaux cas, l'organisation des services de santé pour la réponse, le rôle du laboratoire et de la biosécurité, ainsi que des directives pour les communicateurs sur le Coronavirus (Covid-19).