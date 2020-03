Maroc: Leila Slimani en tournée au Maroc pour présenter "Le pays des autres"

L'écrivaine franco-marocaine, Leïla Slimani, sera en tournée dans cinq villes marocaines, du 19 au 29 mars 2020, pour rencontrer le public et présenter son nouveau roman "Le pays des autres", autour de discussions, lectures et séances de dédicaces, selon un communiqué de l'Institut français-Maroc.

Lors de cet événement, organisé par l'Institut français du Maroc et le Festival du livre de Marrakech, Leila Slimani, auteure à succès et prix Goncourt 2016, rencontrera le public marocain dans cinq villes du Royaume, à savoir Casablanca (20 mars), Tanger (21 mars), Meknès (23 mars), Rabat (25 mars) et Marrakech (les 26 et 29 mars), précise la même source, ajoutant que l'écrivaine participera notamment au Festival international de cinéma d'animation de Meknès et au Festival du livre de Marrakech.

Paru aux éditions "Gallimard, Collection Blanche" et sorti en librairie le 5 mars, "Le pays des autres" est un "premier opus" d'une trilogie familiale.

Inspiré de l'histoire de la grand-mère de l'écrivaine, l'intrigue se déroule à Meknès et revient sur l'accession du Maroc à l'indépendance de 1956.

À travers le destin de nombreux personnages, Leila Slimani dépeint avec finesse et sans manichéisme la réalité de la colonisation ainsi que celle de la condition féminine de l'époque.

Tous les personnages de ce roman vivent dans « le pays des autres » : les colons comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse lutter pour leur émancipation, lit-on sur le site de l'Institut français-Maroc. Leïla Slimani est journaliste et écrivaine franco-marocaine, qui a publié en 2014, son premier roman chez Gallimard, "Dans le jardin de l'ogre" et qui a été proposé pour le prix de Flore 2014. Son deuxième roman, "Chanson douce", a obtenu le prix Goncourt 2016, ainsi que le Grand prix des lectrices Elle 2017. Il a été adapté au cinéma en 2019, avec les actrices Karin Viard et Leïla Bekhti.

L'année 2017 a été pour Leila Slimani une année prolifique, où elle a publié trois ouvrages : "Sexe et mensonges : La vie sexuelle au Maroc", le roman graphique "Paroles d'honneur", ainsi que "Simone Veil, mon héroïne". La même année, elle a été nommée représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie.