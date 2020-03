Congo-Brazzaville: 8 mars - Roga-Roga offre près de trois heures de plaisir aux femmes

Le concert donné par le groupe Extra musica le 08 mars dans un hôtel à Brazzaville s'est inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme et de la présentation officielle de son maxi single « Patati-Patati ».

Le concert de Roga Roga est intervenu après deux autres donnés par son groupe le 1er Janvier de cette année à la Corniche de Brazzaville et le 1er mars au bord de la Mer à Pointe-Noire. Si les deux premiers ont été des spectacles grand public, donc gratuits, celui du 8 mars a été payant, question de tester la popularité du groupe après sa dislocation au dernier trimestre de l'an 2019.

Devant un public venu très nombreux (en majorité les femmes), l'orchestre a lancé le show par la chanson "Villégiature". Après celle-ci, Juventus de Turin et ses collègues ont brillamment interprété "Problème sur problème", sous les applaudissements nourris des mélomanes.

C'est à 22h15 que le patron de l'orchestre Extra musica, Roga-Roga, a fait son apparition sur scène. "Stève Loemba" c'est la chanson par laquelle il a entamée son show. Avant la deuxième chanson, il a invité le public à apprécier les belles voix de ses artistes musiciens, Juventus de Turin, Fiston le chef d'orchestre, Charly Chaleur, Zizou Zidane, Eclipse, Yelloman, etc., à travers la chanson "Les goûts et les couleurs". Roga-Roga, comme il sait le faire, a titillé les partants par des cris tels que « Celui qui va à la chasse perd sa place ».

Le concert a été entrecoupé par le passage de l'artiste musicienne La Déesse venue de Pointe-Noire. Elle a interprété la chanson "Nairobi" de Mbilia Bel ainsi que "Journal intime" de Pierrette Adams.

Roga-Roga égal à lui-même

La deuxième partie du spectacle a été consacrée à l'interprétation de sa nouvelle chanson "Golden de Ninelle" qui a fait danser tant par sa mélodie et son orchestration. La particularité de cette chanson, c'est le solo en langue vernacualire "gangoulou" de Sorel Kim-Il Sung devenu à la fois chanteur et danseur.

Avant le show, Roga-Roga a interprété la chanson Jules Maswa. « Na mokolo moko ba bonsani bolamu nionso. Nzambe alimbisa bango » qui veut dire en français « En un jour, ils ont oublié tout le bien que je leur ai fait. Que Dieu leur pardonne ». Et d'ajouter plus loin, « Extra musica oyo bango bakanaki koboma bakoki te » ce qui se traduit, en français, comme suit : « voici Extra musica qu'ils ont tenté en vain de faire disparaître ».

Après la chanson "Jules Maswa", Extra musica a tenu le public en haleine pendant près d'une heure de show et démonstrations. L'animateur "Couche à jeter" et le soliste Bondoman ont arraché plus d' applaudissements de la soirée. Pendant plus d'une dizaine de minutes, la nouvelle recrue d'Extra musica, "Couche à jeter" a ébloui les spectateurs. Non seulement il animait, mais également il se déshabillait en même temps jusqu'à ne rester qu'en "couche à jeter". Le public épaté, a demandé que l'animateur reprenne la scène. Le musicien chairman Jacques Koyo, venu soutenir son jeune frère, a déclaré « Ici chez Roga-Roga, on danse et on ne sautille pas. »