Angola: La maternité freine l'autonomisation de la femme

Luanda — La maternité, la grossesse précoce et l'allaitement sont des facteurs qui empêchent encore l'autonomisation de la femme, en particulier angolaise.

C'est ce qu'a affirmé la psychologue Maria da Encarnação Pimenta quand elle s'adressait à l'Angop, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme.

La psychologue s'explique disant, que la période de grossesse et d'allaitement constitue une phase fragile tant pour le bébé que pour la mère, ne permettant pas que la mère participe pleinement à ses activités laborieuses.

Comme solution, la responsable a souligné la nécessité d'une préparation technique et professionnelle des femmes, de façon à gérer des affaires, produisant la richesse, par la création de coopératives non seulement agricoles, mais aussi industrielles, de travail intellectuel.

Elle a encouragé les Ministères de l'Action Sociale et de la Promotion de la Femme, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que l'Institut national de l'enfant (INAC) de promouvoir des politiques d'appui à la couche féminine afin d'éviter des mariages précoces, ainsi que de décourager l'avortement, la violence domestique, le déni de paternité, l'abandon du toit conjugal, entre autres maux qui freinent le développement de la femmes.

Maria da Encarnação Pimenta a appelé à la nécessité de la solidarité féminine dans le sens de contribuer à la croissance conjointe, indépendamment de la condition sociale, politique, de couleur partisane, de l'état civil, entre autres.

Concernant l'occupation de postes publics, la psychologue a rappelé que l'Angola compte 11 femmes ministres, 60 députées et deux gouverneures de province et un nombre considérable d'administratrices municipales, outre des positions de choix dans les universités et d'autres entreprises publiques et privées.

Selon elle, la femme angolaise en particulier, et en général africaine, possède le charisme, démontré depuis la participation aux luttes pour les indépendances de leurs pays et actuellement dans le développement économique et la consolidation de la paix sur le continent.