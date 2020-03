Cote d'Ivoire: Ligue 1 - San Pedro revient dans la course au titre

Vice-champion de Côte d'Ivoire 2019, le Fc San Pedro n'a pas encore abdiqué dans la course au titre pour la saison 2020. Après un début de championnat difficile, les Pétruciens se sont relancés après leur 11e victoire enregistrée lors de la 20e articulation de la Ligue1 face à l'Asi d'Abengourou.

Les joueurs du président Mohamed Ali Hachicha profitent des faux pas de l'Asec, de la Soa et de l'Afad pour s'installer à la 2e place du classement. Un bond qualitatif de Ahoulou Ben Borris et ses coéquipiers qui n'est pas un effet du hasard. Sur les cinq dernières journées, l'équipe qui a retrouvé son entraîneur Jani Tarek, obtenu quatre victoires et une défaite. Soit 12 points pris sur les 15 possibles. A six journées de la fin du championnat, le titre est encore jouable, pour Zan Bi Roland et ses coéquipiers qui ne comptent que trois points de retard sur le leader, le Racing club d'Abidjan. Un leader qui a mis fin à une série de trois matchs consécutifs sans victoire en s'imposant contre l'Africa Sports (1-0).

Si la bataille pour le titre est totalement relancée dans le haut du tableau, en bas, les lignes bougent également. Grâce à sa victoire contre l'Afad (2-1) lors de cette 20e journée, le Wac quitte enfin la 14e place qu'il a occupée pendant plusieurs journées. La lutte pour le maintien est bien engagée pour les joueurs du président Koné Abackar.

L'Africa Sports (10e, 23pts), Bouaké (11e, 22pts) et Gagnoa (12e, 21 points) n'ont pas encore assuré leur maintien et resteront constamment sous la menace du Wac et d'Issia Wazi, jusqu'à la 26e et dernière journée.