Congo-Brazzaville: Festivités du 8 mars - Des filles sollicitent la diversification de leurs formations

La direction départementale de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, section de Brazzaville, a organisé, le 8 mars, une causerie-débat recommandant aux autorités d'augmenter et de diversifier les formations en faveur des filles.

« Des délégués d'associations et organisations féminines, nous avons retenu l'organisation répétitive des formations d'éducation, de protection et de sécurisation de la fille et de la jeune fille. L'intensification des émissions radiophoniques, télévisées et en ligne sur les droits des jeunes filles. De continuer à promouvoir la représentativité des femmes au poste de responsabilités », a expliqué Carole Nzéngué, directrice départementale de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, section de Brazzaville.

Ces recommandations ont été recueillies, au terme de la causerie-débat, par Carole Nzéngué qui a promis d'en faire bon usage et les transmettre aux ayants droit. Très active pour la défense, elle œuvre pour la « génération égalité », un programme plus visionnaire jamais établi en faveur de l'autonomisation des femmes.

En collaboration avec les autres institutions de Brazzaville, la direction départementale de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement souhaite mettre en oeuvre ce programme institué à Beijing. Il consiste à prendre des mesures audacieuses et stratégiques dans douze domaines critiques : la pauvreté, l'éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, le pouvoir et les processus de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et les jeunes filles.

A Brazzaville, cette direction a recentré les interventions sur le thème : « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ». Les participantes et les délégués d'associations ont été édifiés sur les concepts droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille congolaise.

En effet, les droits fondamentaux, ou libertés fondamentales, représentent juridiquement l'ensemble des droits ou libertés essentielles pour l'individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Elles recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large.