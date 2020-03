Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Des élèves du lycée Lumumba sensibilisés aux violences faites à la femme

La Fondation Jaurel Angama a organisé le 7 mars une journée de sensibilisation des élèves du lycée Emery Patrice Lumumba sur le thème : « Les violences faites aux femmes dans la société. »

Une thématique développée par la coordinatrice de Network of African entrepreneurs, Rachel Kombela, appuyée par la présidente de la « Mutuelle femme nantie », Lauricia Bideb. En effet, les échanges ont tourné autour des violences faites aux femmes en milieux scolaire et professionnel, des pratiques qui ne favorisent pas l'égalité des chances. Ancienne élève du lycée Emery Patrice Lumumba, Rachel Kombela a partagé son témoignage sur les violences en milieu scolaire avec les participants, expliquant que l'inégalité entre homme et femme est principalement nourrie par des injustices, des violations et le non-respect des droits de la femme.

Elle a aussi édifié les jeunes filles sur les violences physiques, physiologiques, verbales, sexuelles et économiques. Selon elle, le but d'une violence est d'avoir le contrôle et le pouvoir sur un autre, le dominer, l'apeurer et le dévaloriser en lui faisant comprendre systématiquement qu'il est inférieur. « Alors nous disons non !!! Stop. Nous avons demandé aux filles de toujours dénoncer ces pratiques quand elles en sont victimes, voir les parents, se rapprocher de la direction, voir la police ou même des associations et mouvements pour les droits de femmes », a dit Rachel Kombela.

Certaines de ces mauvaises pratiques dont le harcèlement sont observées au sein de cet établissement. « Je suis l'un des responsables du syndicat des élèves dans cet établissement. Les jeunes filles viennent souvent me voir pour dénoncer des mauvaises pratiques dont elles sont victimes, mais lorsque nous apportons le problème à l'administration, il n'y a jamais eu de suite », s'est plaint un jeune du lycée Lumumba.

Créée en 2015, la Fondation Jaurel Angama s'est assignée, entre autres objectifs, lutter contre la fracture sociale au Congo. « Mars est le mois où les femmes revendiquent leurs droits. C'est pourquoi nous avons pensé sensibiliser les élèves du lycée Emery Patrice Lumumba aujourd'hui. Le 28 mars, nous serons face aux étudiants de la faculté de sciences économiques où nous allons échanger sur la thématique des violences faites à la femme en milieu estudiantin », a indiqué Jaurel Angama.